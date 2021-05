Vrba o Lize mistrů: Čeká nás nejtěžší možná cesta. Co zraněný Hložek?

Kolo před koncem ligy máte jistotu účasti v kvalifikaci o Ligu mistrů. Cítíte velkou úlevu?

„Spíš si myslím, že je to náš postupný cíl. Sparta je mužstvo, které by o Ligu mistrů mělo hrát každý rok. Mělo by být na vrcholu. Jsem rád, že kolo před koncem tu jistotu máme. Ale víme, že nás čeká kvalifikace nemistrovské části, což je ta nejtěžší cesta, kterou v evropských pohárech můžete jít.“

Vytěžili jste na Bohemians s ohledem na předvedený výkon naprosté maximum?

„Nevím, jestli je ten výsledek úplně spravedlivý. Určitě jsme ale měli víc šancí než Bohemka. Ona hrála ten svůj fotbal. Byla silná v soubojích, hrála jednoduše. Naštěstí jsme to uhráli, ale představuju si, že budeme v přechodové fázi lepší. Tam jsme poztráceli spoustu balonů. Kdybychom byli přesnější, mohli jsme mít příležitostí ještě víc. To mě mrzí. Chtěl bych, abychom ve finální fázi byli přesnější.“

Poprvé od ledna se trefil Lukáš Juliš. Věříte, že mu to pomůže, aby se vrátil ke svým výkonům z podzimní části sezony?

„Pokud to tak bude, tak jenom dobře. Měl nějaké zdravotní problémy, postupně se do toho dostává. Letní příprava mu může strašně pomoc. Na druhou stranu si musíme říct, že od něj čekáme mnohem větší pomoc v mezihře. Poztrácel spoustu balonů, musíme na tom společně zapracovat, aby byl efektivnější a my mohli víc těžit z jeho soubojových věcí.“

Do utkání pro zdravotní problémy nezasáhl Adam Hložek. Jaký je jeho stav směrem k poslednímu duelu sezony?

„Uvidíme. Samozřejmě můžeme kalkulovat s tím, že druhé místo máme jisté. Všichni fanoušci Sparty by ho určitě chtěli vidět v posledním utkání sezony na Letné. Doufám, že ho dáme zdravotně do pořádku a on potvrdí formu, kterou v závěru ligy měl. Snad nám proti Brnu pomůže.“

