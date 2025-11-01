Zbrojovka rozdrtila Kroměříž 5:2 a zvýšila náskok v čele. Táborsko remizovalo
Chance Národní Liga má na programu své 15. kolo. Rezerva Sparty v pátek dostala příděl na hřišti Jihlavy 0:4, Příbram hrála od 33. minuty v oslabení a nakonec si z Prostějova odvezla bod za remízu 0:0. V sobotu Opava remizovala s Táborskem 2:2, brněnská Zbrojovka porazila Kroměříž 5:2 a zvýšila náskok v čele tabulky na pět bodů. V neděli se Artis Brno představí na trávníku Viktorie Žižkov a béčko Baníku vyzve Vlašim.
Zbrojovka proti Kroměříži po 30 minutách hry vedla již 3:0. Třetí gól dal Velich, který je s šesti brankami nejlepším týmovým střelcem. Před koncem prvního poločasu snížil Žák. V 62. minutě upravil na 4:1 obránce Kaká. V nastavení padly ještě dva góly, na trefu střídajícího Koryčana odpověděl z poslední šance zápasu domácí Vachoušek.
Opava vedla v 37. minutě 2:0 díky brankám Zálešáka a Rezka. V závěru prvního poločasu byl vyloučen Ndiaye, kterého fauloval Havel a domácí hráč ho vleže kopl. Táborsko snížilo ještě před pauzou díky Heppnerově hlavičce. Na 2:2 vyrovnal v 84. minutě stejným způsobem Havel. V nastavení dostal druhou žlutou záložník hostů Buryán.
Opava remizovala potřetí za sebou a nevyhrála už čtyři utkání.Slezané i tak protáhli svou neporazitelnost na domácím hřišti v soutěži už na devět zápasů. Jihočeši venku ztratili venku body po sérii pěti výher na soupeřových hřištích.
Debakl pro rezervu Sparty
Nejlepší jihlavský střelec v sezoně Křehlík čekal na gól osm soutěžních zápasů, proti sparťanské rezervě ale skóroval třikrát od 28. do 44. minuty. Bilanci si vylepšil na sedm branek a lepší je v soutěži jen Lukáš Matějka z Táborska s devíti zásahy.
Konečný výsledek stanovil po přestávce Čermák. Jihlava zvítězila ve druhé lize po sedmi zápasech a posunula se na 11. příčku. Sparta na ni ztrácí jen bod, patří jí ale až 14. místo, tedy první nesestupová pozice.
Příbram na hřišti Prostějova oslabil vyloučením Antwi. Ghanský dostal v rozmezí pěti minut dvě žluté karty. Jenže Hanáci dlouhou přesilovku nezužitkovali. Nejblíže byl ve druhé půli Šindelář, jehož hlavička skončila na břevně. Prostějov nezvítězil pět kol po sobě a je dvanáctý. Středočeši bodovali počtvrté za sebou a zůstali osmí.
Už v úterní předehrávce Slavia B porazila doma Ústí nad Labem 2:1. Pražané rozhodli brankami v úvodu obou poločasů, první gól dal Daniel Toula už po 19 sekundách od výkopu. Severočeši snížili až pět minut před koncem. Červenobílí potřetí z minulých čtyř zápasů bodovali a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|15
|10
|3
|2
|33:14
|33
|3
Opava
|14
|6
|7
|1
|23:12
|25
|4
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6
Žižkov
|14
|7
|2
|5
|19:21
|23
|7
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8
Příbram
|15
|6
|3
|6
|14:21
|21
|9
Baník B
|14
|5
|3
|6
|23:23
|18
|10
Č. Budějovice
|14
|5
|2
|7
|13:22
|17
|11
Jihlava
|15
|4
|4
|7
|17:18
|16
|12
Prostějov
|15
|4
|3
|8
|15:21
|15
|13
Chrudim
|14
|3
|6
|5
|17:26
|15
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|14
|2
|4
|8
|15:20
|10
|16
Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup