Bafuňářské změny v Česku: tři manažeři vyhlížejí džob. Kdo dělá zázrak a kdo provokuje?
V posledních měsících je těch změn daleko víc než dřív. Vyklidíte kancelář a jdete o dům dál. Dělat fotbal, jak se říká familiárně. Řeč však tentokrát není o trenérech, jejichž rošády v reprezentační pauze zahýbaly Chance Ligou, ale o funkcionářích. O nadřízených koučů. Sportovní ředitelé (chcete-li manažeři) totiž mění angažmá napříč republikou rovněž častěji než v minulosti. Souvisí to s nástupem fakt bohatých lidí, kteří chtějí úspěch. Které zákulisní transfery nyní rezonují nejvíc?
Pavel Hoftych (58 let)
Ze Žižkova do Zlína
Tuzemská fotbalová veřejnost si z toho v minulém ročníku dělala legraci: tak dělá ten Hoftych vážně pro Žižkov, nebo spíš pro Zlín? Makal pro oba kluby, nicméně po návratu Moravanů do ligy už definitivně oznámil návrat do známých míst. Majitel Zdeněk Červenka dobře věděl, co dělá. Hodilo se to dvojnásob, protože Zdeněk Grygera, do té doby hlavní tvář Zlína, se stal prvním místopředsedou FAČR za Moravu na Strahově. Hoftych začal skládat kádr spolu s trenérem Bronislavem Červenou podle svého. Vsadili na charakter i specifika české ligy – a vyplatilo se.
Názor iSportu: Netají se tím, že rád řídí, čili cesty z Moravy do Čech pojímá jako den v pojízdné kanceláři. Hoftych je pragmatikem s perfektním přehledem o hráčích v Česku i okolních zemích, jenž nezapře ani část svého trenérského já. Při vší úctě ke Grygerovi, až teď Zlín fakt funguje.
Tomáš Pešír (44 let)
Z FAČR do Baníku Most-Souš
Před dvěma lety, po průšvihu v olomouckém klubu Belmondo, skončil coby manažer reprezentačního áčka. Pešír však neváhal a i díky svým všehoschopným kontaktům brzy rozjel vlastní kampaň, aby se do struktur FAČR jednou vrátil – a ideálně do vyšších pozic. Povedlo se, v květnu 2025 byl zvolen druhým místopředsedou asociace za Čechy. Nicméně stanovy mu negarantovaly původně domluvenou stotisícovou odměnu, a tak po pár měsících kromě funkce na Strahově zamířil i do Baníku Most-Souš. Stal se tam ředitelem a okamžitě začal čistit kanceláře.
Názor iSportu: Na severu Čech se mu velmi rychle povedlo spojit fanoušky, bohužel pro Pešíra proti němu. Lidi nevěří, že člověk se zajímavým životopisem šel pomoct třetiligovému klubu bez vedlejších úmyslů a kooperace s kontroverzními osobami. Čas napoví, aneb ukázaná platí.
Ladislav Minář (56 let)
Ze Sigmy Olomouc do ???
Nový majitel Sigmy Pavel Hubáček se svým managementem brzy zjistil, že on ani jeho lidé nebudou kompatibilní s typickým bafuňářem z devadesátek. Minář se dřív na Andrově stadionu choval jako neohrožený boss, nicméně poměry v Olomouci se na konci jara rapidně změnily a na konci léta došlo k odvolání z funkce. Někteří fanoušci hanáckého klubu slavili jeho konec víc než vítězství v MOL Cupu. Staré vazby se zpřetrhaly, začíná se jinak – brzy s nástupcem Pavlem Hapalem. Nicméně stále se řeší několikamilionové odstupné pro Mináře, asi rozhodne soud.
Názor iSportu: Minář může být (a je) v klidu, nevýhodně ze sporu se Sigmou rozhodně nevyjde. Na utkáních je vídán se synem Michalem, skautem agentury Sport Invest, právně ho zastupuje známý (Peltův) advokát Bronislav Šerák. Poté po zkušeném funkcionáři určitě někdo zase sáhne.
Martin Vozábal (46 let)
Z Táborska do Viktorie Plzeň
Na jihu Čech si vybudoval velmi dobré renomé, byl to on, kdo po odchodu z Českých Budějovic stál za vzestupem Táborska. Druholigovému klubu pomohl postavit tuze silné základy s reálnými ambicemi na postup mezi elitu, navíc s předpokladem, že by se první liga mohla hrát už na novém stadionu. Vozábala se několikrát snažila získat konkurence, proběhl i kontakt s FAČR, nicméně nakonec míří do Plzně. Už to není ani tajemství, šéf Viktorie Adolf Šádek příchod schopného chlapíka oficiálně potvrdil, jezdí spolu po fotbalech a byli jednat i ve Slezsku s Martinem Hyským.
Názor iSportu: Šádek ví, proč posiluje vedení, které jezdí na duely černým Mercedesem. Na jihozápadě ještě upevňuje svou nadvládu. Dá se předpokládat, že Plzeň – dokud béčko nepostoupí do druhé ligy či dokud kouč Radek Kronďák nezamíří do ligy – bude spolupracovat s Táborskem.
Jiří Sabou (50 let)
Z Hradce Králové do Zbrojovky Brno
„Votrokům“ vydělal povedenými přestupy opravdu hodně peněz, navíc je dostal z druhé ligy mezi stabilní prvoligové značky s pravidelnými ambicemi na účast v evropských pohárech. Záchrana už se dávno nebere jako cíl, nyní je terčem elitní šestka. A jinak to nebude ani pod novým majitelem a vedením, ke změnám může dojít už v příštím týdnu. Saboua chtěli lidé, zajímající se o Hradec Králové, ve funkci nechat, ale on míří za výzvou do Zbrojovky Brno. Navzdory tomu, že o něj byl zájem i na několika adresách o úroveň výš. Vystudovaný inženýr však musí zlepšit své chování.
Názor iSportu: Pokud si ve Zbrojovce umně rozdělí kompetence a nebude si Sabou s Janem Mynářem, Martinem Jiránkem, Michalem Prokešem a spol. lézt do zelí, celé Brno z toho bude profitovat. Protože tak kvalitní management nemá bez přehánění většina prvoligových celků.
Pavel Hapal (56 let)
Z Baníku Ostrava do Sigmy Olomouc
Kdo by to byl býval řekl, že kouč bronzového týmu z minulé sezony, jenž předváděl možná nejatraktivnější fotbal v republice s enormně dynamickým přechodem do útoku, po pár měsících opustí trenérský cech a stane se sportovním ředitelem u konkurence? Hapal se vrací domů, do milovaného klubu. Chtěl pomoct už dřív, ale spolupráce nabrala reálné obrysy až pod novým bossem Pavlem Hubáčkem, se kterým se léta zná. Bude tvořit silný tandem s koučem Tomášem Janotkou, jehož již před třemi roky lákal na Bazaly do svého realizačního týmu Baníku.
Názor iSportu: Velká neznámá. Trenérský CV má parádní, ale sportovnímu úseku dosud nikdy nešéfoval. Navíc bude muset zatím neplánovaně kooperovat i s Minářem. A pod tlakem bude i Janotka. Je jasné, že když se Sigmě přestane dařit, Hapal bude první volbou na pozici trenéra.