Slavia v datech oproti mistrovské sezoně: nepřesné pasy, menší šance, horší soubojovost
ANALÝZA SPORTU | Pohárová výhra 4:0 ve Zlíně ji může nakopnout, nicméně v lize to drhne. Slavia je bez vítězství ve třech po sobě jdoucích zápasech v jedné sezoně poprvé od jara 2016, kdy ji vedl kouč Dušan Uhrin mladší. A naprázdno bez branek ve dvou ligových utkáních v řadě vyšel mistr po sedmi letech. „Společným jmenovatelem je absence vyřešení finálního nebo předfinálního balonu ze stran a větší servis pro hráče v boxu,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský. Co na to data před duelem s Baníkem?
Jindřich Trpišovský se po bezgólové plichtě v Olomouci posadil v tiskovém středisku za stůl a snažil se vysvětlit, proč jeho tým opět neskóroval. „Dobře se dostáváme do poslední třetiny v okolí vápna, ale tam nám chybí řešení, jaké umí Doudis (David Douděra) nebo loni Malick (Diouf),“ vzpomenul wingbeky, které teď Slavia k dispozici nemá. „Loni jsme měli z cut backů přes šedesát procent vytvořených šancí,“ dodal.
Pro pořádek: anglický termín „cut back“ znamená v češtině přihrávku tzv. pod sebe, čili z prostoru brankové čáry kamsi na penaltu (nikoli rovnoběžně do kapsy mezi gólmana a obranu), kde si v ideálním případě míč najde spoluhráč a z první ho uklízí do sítě.