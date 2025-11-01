Vyrovnané dvojky napříč ligou: gólmani Slavie i dilema v Baníku. Hlasujte, kdo je lepší
Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, naposledy v úterý po utkání s Bohemians (2:1) obhajoval nasazení Angela Preciada a Jana Kuchty v základní sestavě. „Když máte dva kvalitní hráče na jednu pozici, musíte udělat těžké rozhodnutí.“ Ano, to je pochopitelné. A podobné starosti má víc realizačních týmů. Deník Sport a web iSport vybral nejzajímavější dvojice hráčů napříč ligou, které proti sobě bojují o větší prostor na hřišti.
Stanley Kanu – Tomáš Poznar (Zlín)
zápasy: 12 / 12
v základní sestavě: 3 / 8
odehrané minuty: 417 / 578
góly: 1 / 1
asistence: 2 / 0
Matěj Koubek hrál od začátku utkání jen dvakrát. Ve zbytku případů jde o souboj mezi Stanleym Kanuem a Tomášem Poznarem. Oba mají na kontě jediný gól v této sezoně. Nigerijec se trefil v Teplicích (3:1) a zkušený útočník doma proti Mladé Boleslavi (3:2). A podle toho si zřejmě trenér Bronislav Červenka vytvořil klíč, jak s nimi zacházet. Kanu hraje od té doby venkovní utkání, Poznar zase nastupuje výhradně před vlastními fanoušky.
Lamin Jawo – David Puškáč (Jablonec)
zápasy: 12 / 13
v základní sestavě: 11 / 2
odehrané minuty: 788 / 350
góly: 5 / 0
asistence: 1 / 0
Jan Chramosta se dostal do laufu, trenér Luboš Kozel ho při současné střelecké formě těžko posadí na lavici. Proto se zvýšilo napětí mezi Laminem Jawem a Davidem Puškáčem. První z nich má podle čísel jednoznačně navrch – za dvanáct zápasů vstřelil pět gólů, naposledy i v derby proti Liberci (2:0). Bývalý hráč Bohemians by však mohl zaujmout v sobotu proti Zlínu při Jawově možné absenci. Mimochodem, v týdnu se trefil poprvé od května v poháru proti Dukle (2:1).
Aleš Mandous – Jiří Floder (Mladá Boleslav)
zápasy: 7 / 6
v základní sestavě: 7 / 6
odehrané minuty: 630 / 540
inkasované góly: 21 / 10
čistá konta: 0 / 1
Je nesmysl házet vinu na brankáře. Ti rozhodně nemohou za to, že Boleslavští inkasovali dohromady 31 gólů (!). Přesto trenér Aleš Majer je protočil. A už dvakrát. Aleš Mandous se pakoval z prostoru mezi třemi tyčemi po debaklu 0:5 s Plzní. Jiří Floder pak dostal nálož šesti ligových zápasů, v nichž udržel jedno čisté konto. Nyní se o zázrak za mizernou defenzivou znovu pokouší Mandous. Údajně díky lepší rozehrávce.
Václav Pilař – Adam Vlkanova (Hradec Králové)
zápasy: 11 / 12
v základní sestavě: 6 / 10
odehrané minuty: 484 / 892
góly: 1 / 3
asistence: 1 / 2
Návrat Toma Slončíka změnil zavedené pořádky v hradecké ofenzivě. Talentovaný host z Plzně si zabral místo v základní sestavě, a tím stvořil minisouboj dvou zkušených odchovanců. Václav Pilař byl na přelomu srpna a září odsunut na druhou kolej, když proseděl dva zápasy v řadě na lavici. Situaci zvrátil díky dvěma gólům proti Třinci (4:3) a Plzni (3:3), navíc byl stabilní. A tak je momentálně na čekané Adam Vlkanova. Tohle bude ještě velmi zajímavá přetahovaná.
Jindřich Staněk – Jakub Markovič (Slavia)
zápasy: 9 / 4
v základní sestavě: 9 / 4
odehrané minuty: 810 / 360
inkasované góly: 7 / 1
čistá konta: 3 / 3
Jakub Markovič využil momentu, kdy Jindřich Staněk léčil zranění. Naskočil do čtyř ligových zápasů, třikrát udržel čisté konto. A předvedl povedené zákroky, zejména v Lize mistrů proti Bergamu (0:0). „Byl fantastický. Vždycky mu nadávám, že neumí moc nohama, ale na čáře je čaroděj,“ řekl kapitán Jan Bořil. Přesto je vysoce pravděpodobné, že Staněk uhájí pozici jedničky.
Ladislav Almási – Jakub Pira (Baník)
zápasy: 10 / 8
v základní sestavě: 3 / 5
odehrané minuty: 384 / 439
góly: 3 / 1
asistence: 0 / 0
Po odchodu Erika Prekopa do Slavie a vážném zranění kolene Filipa Kubaly vzniklo na ostravském hrotu místo. Tomáš Zlatohlávek si o něj za rok v Baníku neřekl, David Látal je rovněž na marodce, takže šanci dostal sedmnáctiletý Jakub Pira. Talent obstává, leč góly chybí. A tak nyní nový kouč Tomáš Galásek ukázal na zkušenějšího Ladislava Almásiho. Slovák zřejmě v sestavě zůstane.
Jan Kuchta – Albion Rrahmani (Sparta)
zápasy: 13 / 13
v základní sestavě: 7 / 10
odehrané minuty: 738 / 822
góly: 4 / 6
asistence: 3 / 1
Existuje řešení, že se poskládají v ofenzivní trojce vedle sebe. Ale ani jeden se s tím rozhodně nespokojí. Jan Kuchta a Albion Rrahmani jsou hroťáci, odmítají se uklidit na stranu. A tak se perou mezi sebou. Ještě před poslední reprezentační pauzou měl jasně navrch Rrahmani, protože český útočník mířil mimo terč devět soutěžních zápasů. A nyní se zdá, že situace se může znovu otočit.