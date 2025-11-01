Předplatné

Vyrovnané dvojky napříč ligou: gólmani Slavie i dilema v Baníku. Hlasujte, kdo je lepší

Vyrovnané dvojky napříč ligou, kdo je lepší?
Pavel Šťastný, Michal Kvasnica
Chance Liga
Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, naposledy v úterý po utkání s Bohemians (2:1) obhajoval nasazení Angela Preciada a Jana Kuchty v základní sestavě. „Když máte dva kvalitní hráče na jednu pozici, musíte udělat těžké rozhodnutí.“ Ano, to je pochopitelné. A podobné starosti má víc realizačních týmů. Deník Sport a web iSport vybral nejzajímavější dvojice hráčů napříč ligou, které proti sobě bojují o větší prostor na hřišti.

Stanley Kanu – Tomáš Poznar (Zlín)

  • zápasy: 12 / 12

  • v základní sestavě: 3 / 8

  • odehrané minuty: 417 / 578

  • góly: 1 / 1

  • asistence: 2 / 0

Matěj Koubek hrál od začátku utkání jen dvakrát. Ve zbytku případů jde o souboj mezi Stanleym Kanuem a Tomášem Poznarem. Oba mají na kontě jediný gól v této sezoně. Nigerijec se trefil v Teplicích (3:1) a zkušený útočník doma proti Mladé Boleslavi (3:2). A podle toho si zřejmě trenér Bronislav Červenka vytvořil klíč, jak s nimi zacházet. Kanu hraje od té doby venkovní utkání, Poznar zase nastupuje výhradně před vlastními fanoušky.

Anketa
Je lepší Stanley Kanu, nebo Tomáš Poznar?
Kanu
Poznar
Celkově 96 hlasů

Lamin Jawo – David Puškáč (Jablonec)

  • zápasy: 12 / 13

  • v základní sestavě: 11 / 2

  • odehrané minuty: 788 / 350

  • góly: 5 / 0

  • asistence: 1 / 0

Jan Chramosta se dostal do laufu, trenér Luboš Kozel ho při současné střelecké formě těžko posadí na lavici. Proto se zvýšilo napětí mezi Laminem Jawem a Davidem Puškáčem. První z nich má podle čísel jednoznačně navrch – za dvanáct zápasů vstřelil pět gólů, naposledy i v derby proti Liberci (2:0). Bývalý hráč Bohemians by však mohl zaujmout v sobotu proti Zlínu při Jawově možné absenci. Mimochodem, v týdnu se trefil poprvé od května v poháru proti Dukle (2:1).

Anketa
Je lepší Lamin Jawo, nebo David Puškáč?
Jawo
Puškáč
Celkově 89 hlasů

Aleš Mandous – Jiří Floder (Mladá Boleslav)

  • zápasy: 7 / 6

  • v základní sestavě: 7 / 6

  • odehrané minuty: 630 / 540

  • inkasované góly: 21 / 10

  • čistá konta: 0 / 1

Je nesmysl házet vinu na brankáře. Ti rozhodně nemohou za to, že Boleslavští inkasovali dohromady 31 gólů (!). Přesto trenér Aleš Majer je protočil. A už dvakrát. Aleš Mandous se pakoval z prostoru mezi třemi tyčemi po debaklu 0:5 s Plzní. Jiří Floder pak dostal nálož šesti ligových zápasů, v nichž udržel jedno čisté konto. Nyní se o zázrak za mizernou defenzivou znovu pokouší Mandous. Údajně díky lepší rozehrávce.

Anketa
Je lepší Aleš Mandous, nebo Jiří Floder?
Mandous
Floder
Celkově 84 hlasů

Václav Pilař – Adam Vlkanova (Hradec Králové)

  • zápasy: 11 / 12

  • v základní sestavě: 6 / 10

  • odehrané minuty: 484 / 892

  • góly: 1 / 3

  • asistence: 1 / 2

Návrat Toma Slončíka změnil zavedené pořádky v hradecké ofenzivě. Talentovaný host z Plzně si zabral místo v základní sestavě, a tím stvořil minisouboj dvou zkušených odchovanců. Václav Pilař byl na přelomu srpna a září odsunut na druhou kolej, když proseděl dva zápasy v řadě na lavici. Situaci zvrátil díky dvěma gólům proti Třinci (4:3) a Plzni (3:3), navíc byl stabilní. A tak je momentálně na čekané Adam Vlkanova. Tohle bude ještě velmi zajímavá přetahovaná.

Anketa
Je lepší Václav Pilař, nebo Adam Vlkanova?
Pilař
Vlkanova
Celkově 83 hlasů

Jindřich Staněk – Jakub Markovič (Slavia)

  • zápasy: 9 / 4

  • v základní sestavě: 9 / 4

  • odehrané minuty: 810 / 360

  • inkasované góly: 7 / 1

  • čistá konta: 3 / 3

Jakub Markovič využil momentu, kdy Jindřich Staněk léčil zranění. Naskočil do čtyř ligových zápasů, třikrát udržel čisté konto. A předvedl povedené zákroky, zejména v Lize mistrů proti Bergamu (0:0). „Byl fantastický. Vždycky mu nadávám, že neumí moc nohama, ale na čáře je čaroděj,“ řekl kapitán Jan Bořil. Přesto je vysoce pravděpodobné, že Staněk uhájí pozici jedničky.

Anketa
Je lepší Jindřich Staněk, nebo Jakub Markovič?
Staněk
Markovič
Celkově 123 hlasů

Ladislav Almási – Jakub Pira (Baník)

  • zápasy: 10 / 8

  • v základní sestavě: 3 / 5

  • odehrané minuty: 384 / 439

  • góly: 3 / 1

  • asistence: 0 / 0

Po odchodu Erika Prekopa do Slavie a vážném zranění kolene Filipa Kubaly vzniklo na ostravském hrotu místo. Tomáš Zlatohlávek si o něj za rok v Baníku neřekl, David Látal je rovněž na marodce, takže šanci dostal sedmnáctiletý Jakub Pira. Talent obstává, leč góly chybí. A tak nyní nový kouč Tomáš Galásek ukázal na zkušenějšího Ladislava Almásiho. Slovák zřejmě v sestavě zůstane.

Anketa
Je lepší Ladislav Almási, nebo Jakub Pira?
Almási
Pira
Celkově 88 hlasů

Jan Kuchta – Albion Rrahmani (Sparta)

  • zápasy: 13 / 13

  • v základní sestavě: 7 / 10

  • odehrané minuty: 738 / 822

  • góly: 4 / 6

  • asistence: 3 / 1

Existuje řešení, že se poskládají v ofenzivní trojce vedle sebe. Ale ani jeden se s tím rozhodně nespokojí. Jan Kuchta a Albion Rrahmani jsou hroťáci, odmítají se uklidit na stranu. A tak se perou mezi sebou. Ještě před poslední reprezentační pauzou měl jasně navrch Rrahmani, protože český útočník mířil mimo terč devět soutěžních zápasů. A nyní se zdá, že situace se může znovu otočit.

Anketa
Je lepší Jan Kuchta, nebo Albion Rrahmani?
Kuchta
Rrahmani
Celkově 117 hlasů

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

