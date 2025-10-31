Předplatné

Prohlídka stadionu v Jablonci. Plány majitele, citát v kabině i péče o hřiště

Peltova ulice? Už ne. Jak Jablonec nahání „S“ a jaké má s klubem plány nový majitel Střeštík • Zdroj: isport.cz
Luboš Kozel prodloužil smlouvu v Jablonci. Na snímku s Jakubem Střeštíkem, novým majitelem klubu
Podnikatel Jakub Střeštík se oficiálně stal lvětšinovým majitelem Jablonce
Miroslav Pelta na tribuně během utkání Jablonce s Duklou
Radost hráčů Jablonce
Miroslav Pelta na tribuně během utkání Jablonce s Duklou
Radost hráčů Jablonce
Vlevo Lamin Jawo z Jablonce proti libereckému Lukášovi Masopustovi
Dva body za Spartou, jeden bod před Slavií. Jablonec po 13. kole právě probíhající ligové sezony překvapuje zřejmě i sám sebe: může severočeský klub od Jizerských hor skutečně promluvit do hry o titul? Jak vypadá zákulisí momentálně úspěšného týmu? A jaké má s Jabloncem plány nový majitel Jakub Střeštík, který klub koupil od Miroslava Pelty? Podívejte se na velkou prohlídku stadionu..

„Cokoliv si klub vydělá díky úspěchům a díky umístění v tabulce, budu vždycky investovat zpátky do sportovního úseku. Chci z toho nulu,“ říká Střeštík ve své kanceláři jen kousek od místa, kde v útrobách stadionu visí cedule s nápisem „Peltova ulice“.

Co se všechno ve videu dozvíte?

  • 0:10 Nejvýše položené hřiště: jak se v Jablonci brání sněhu
  • 5:00 VIP prostory Na Střelnici: nechtějí tam Radka Špryňara!
  • 7:10 Nový majitel sedí v „Peltově ulici“. Kdo je Jakub Střeštík?
  • 13:20 Na návštěvě v kabině: Xaviho citáty
  • 15:40 Fyzioterapeuti: jak Marek Cón a spol. udržují tým zdravý
  • 18:40 Vedoucí týmu a bývalý fotbalista Jan Krob o titulu
  • 21:55 Proč chodí na Jablonec tak málo lidí? A jak to zlepšit?
  • 24:30 Tunel na hřiště, rozloučení se Střelnicí

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

