Prohlídka stadionu v Jablonci. Plány majitele, citát v kabině i péče o hřiště
Dva body za Spartou, jeden bod před Slavií. Jablonec po 13. kole právě probíhající ligové sezony překvapuje zřejmě i sám sebe: může severočeský klub od Jizerských hor skutečně promluvit do hry o titul? Jak vypadá zákulisí momentálně úspěšného týmu? A jaké má s Jabloncem plány nový majitel Jakub Střeštík, který klub koupil od Miroslava Pelty? Podívejte se na velkou prohlídku stadionu..
„Cokoliv si klub vydělá díky úspěchům a díky umístění v tabulce, budu vždycky investovat zpátky do sportovního úseku. Chci z toho nulu,“ říká Střeštík ve své kanceláři jen kousek od místa, kde v útrobách stadionu visí cedule s nápisem „Peltova ulice“.
Co se všechno ve videu dozvíte?
- 0:10 Nejvýše položené hřiště: jak se v Jablonci brání sněhu
- 5:00 VIP prostory Na Střelnici: nechtějí tam Radka Špryňara!
- 7:10 Nový majitel sedí v „Peltově ulici“. Kdo je Jakub Střeštík?
- 13:20 Na návštěvě v kabině: Xaviho citáty
- 15:40 Fyzioterapeuti: jak Marek Cón a spol. udržují tým zdravý
- 18:40 Vedoucí týmu a bývalý fotbalista Jan Krob o titulu
- 21:55 Proč chodí na Jablonec tak málo lidí? A jak to zlepšit?
- 24:30 Tunel na hřiště, rozloučení se Střelnicí