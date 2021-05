Jak hraje Příbram? ptal se Vondrášek diváků. Ulevilo se mi neskutečně!

Je pro vás úleva ještě větší, že v Teplicích hrajete roky?

„Úleva je to opravdu velká, cítil jsem to, v určité fázi sezony mě to i svazovalo. V Teplicích žiju, s lidmi se potkávám, cítím, jak to vnímají fanoušci, známí i rodina. Cítil jsem obrovskou zodpovědnost. Nejen já, máme v týmu víc Tepličáků. Každý to prožíval. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale mně to svazovalo trošku nohy, mohlo to být i znát. Jsem rád, že to dopadlo takhle. Navíc se loučí Leva (Ljevakovič), i kvůli němu jsme to chtěli zvládnout. Pocity jsou ale smíšené. Celý týden si říkáme, že to chceme uhrát sami, byli jsme odhodlaní, chtěli zvítězit. Ale na hřišti to vidět to nebylo. Asi to bylo jen povídáni v kabině, v autobuse.“

Průběžný výsledek Příbrami jste sledovali?

„Když někdo říká, že to nevnímá, tak lže. Já o něm věděl devadesát minut na hřišti. Jednou, dvakrát jsem se i diváků ptal sám. Byl jsem z toho nervózni, ať je to za námi a písknou konec. Kaňka je, že jsme si to neuhráli sami.“

Neutahovali si z vás karvinští diváci? Neříkali vám, že to Příbram otočila?

„To by si mohli zkusit, zkolaboval bych asi! Byli, díkybohu, féroví a milosrdní.“

Děsili jste se případného souboje v posledním kole s Příbramí?

„Nechtěli jsme ho. Děsili bychom se asi až teď po zápase. Když se to krystalizovalo a blížilo do konce, byl náš cíl se tomuto vyhnout. Aby nám v posledním kole nešlo o holý život, to by mohlo dopadnou jakkoliv. Hra hlavy, nešlo by ani o fotbal. Jsme rádi, že jsme se tomu vyhnuli. Škraloup je, že jsme měli sami hrát líp a uhrát si to sami.“

Co jste si řekli bezprostředně po zápase v kabině?

„Já tam byl asi minutu, měl jsem ještě venku televizní rozhovor, převlékl se do suchého. Bylo znát, že ze všech spadl obrovský šutr. Plno věcí si ale musíme vyříkat. I trenér nám to řekne, musíme se tomu už vyhnout. Nechci to už zažít, jsou strašné stresy! Fotbal jsem si poslední dobou ani neužíval.“

Dá se stručně říct, proč jste se do takového stavu dostali?

„To by mě taky zajímalo, ale hlubší analýzu teď asi neřeknu. Bylo tam plno pasáží, kdy jsme si mysleli, že už jsme venku, zabrali jsme, prosinec se povedl. Nikoho by nenapadlo, že bychom mohli spadnout zpátky do problémů. Jestli to bylo uspokojení? Nebo zranění klíčových hráčů? Že jsme dělali chyby dozadu? Plno věcí. Musíme se tomu vyhnout pro příští sezonu. Teda sezony, ne jednu sezonu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45. Čmelík, 49. Herc Hosté: Sestavy Domácí: Neuman – Mikuš, Santos, S. Dramé, Bartošák – Qose (74. Janečka), Mangabeira – Čmelík, Tavares (70. Jursa), Herc – Papadopulos (C) (88. Zych). Hosté: Grigar – Vondrášek, Knapík, Ljevaković (C) (46. Trubač), Mazuch, Hyčka – Fortelný (78. Radosta), Jukl, Mareček, Moulis (61. V. Vukadinović) – J. Mareš (61. Macej). Náhradníci Domácí: Ciupa, Smrž, Šindelář, Jursa, Zych, Janečka, Siňavskij Hosté: Němeček, Droehnle, Gabriel, Macej, Trubač, Radosta, Vukadinović Karty Domácí: Papadopulos, Mangabeira Hosté: Mareček, Hyčka Rozhodčí Machálek – Paták, Lakomý. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 356 diváků

Karviná - Teplice: Hlavičku Eduarda Santose vytáhl Grigar