Rada o možných odchodech: Schranz i Jovovič jsou v předvařeném stavu

„Za sezonu děkuju celému realizačnímu týmu, hráčům, byli fantastičtí, zvládli to, uhráli si to. Cením si toho, že jsme bojovali o vršek tabulky, že jsme ještě dvě kola před koncem byli na dostřel Spartě, strašili jsme ji herně i bodově. Pro nás je Evropská liga odměnou a bonusem, porveme se o to,“ těšilo Petra Radu.

„Taky ale bude záležet, co se stane v létě,“ podotknul hned sám.

Ve hře je odchod Ivana Schranze do Slavie, která by ho vyměnila za trvalý přestup obránce Jaroslava Zeleného a hostování Tomáše Malínského.

„To schéma takové je,“ přiznal Rada.

„Probíhá to, ale nemůžu říct, že je to stoprocentní. Je to v takovém předvařeném stavu,“ pověděl jablonecký kouč.

„Je jasné, že když dal Ivan třináct gólů, že je pak jako útočník žhavé zboží,“ ví Rada.

A podobné je to i s křídelníkem Vladimirem Jovovičem. Tomu končí po sezoně smlouva, je tedy k mání zadarmo a Sport v minulých týdnech informoval, že by o něj mohli stát teoreticky třeba i na Spartě. A do hry se má hlásit taky plzeňská Viktoria.

„Probíhají jednání o nové smlouvě, je to taky předvařený stav. Zase to nemůžu říct na sto procent, nemlžím, až to bude, řeknu to, nemám s tím problém. Jovovič taky patří mezi žádané zboží, uvidíme, jestli bude chtít zůstat, nebo ne,“ nechává si Rada šanci na udržení Černohorce.

Do konce sezony zbývá poslední kolo, brzy se tedy zrychlí i v těchto věcech.