Obrana, záloha, útok? Janečka se loučí s Karvinou, zaskakoval i v bráně

Oběhnul hřiště a s rukama nad hlavou potleskem děkoval fanouškům za emotivní rozlučku. Slovenský univerzál Marek Janečka (37 let), který pomáhal MFK Karviná do elitní soutěže, se s klubem loučí. Proti Teplicím (2:0) hrál poslední zápas na karvinském hřišti. Smlouva mu končí, Janečka se bude rozhodovat, co dál. Jestli si kariéru ještě protáhne, nebo u fotbalu zůstane v jiné roli. Nabídky ze Slovenska má.

Emoce, maximální nasazení, bojovné srdce a univerzálnost. Slovenský válečník Marek Janečka (37) odehrál za Karvinou 113 ligových zápasů, nasbíral v nich 13 bodů (6+7). Jeden zápas si ještě může připsat v posledním kole v Ostravě proti Baníku. Symbolicky proti Janu Laštůvkovi, se kterým v Karviné hrával. A pro kterého má jen slova chvály.

Janečka si v Karviné za víc než pět roků zahrál na všech pozicích. V aktuální sezoně dokonce zaskakoval i v bráně. Když se v 16. kole proti Slavii (1:3) vyfauloval Petr Bolek, tak si na poslední vteřiny automaticky nasazoval brankářské rukavice právě Janečka.

„Je pravda, že jsem tady hrál na každém postu, jen v bráně ještě ne. Až teď,“ komentoval kuriózní situaci. „Mohl bych vlastně skončit s kariérou. Nikdy by mě nenapadlo, že budu chytat ligový zápas, i když jsem tam byl pár vteřin. Ale takový je fotbal, je to milník mé kariéry.“

Tehdy hned dodával, že kariéru končit ještě nechce. Fotbal ho stále baví. Jenže smlouvu v Karviné má do 30. června a nová se nechystá. V sezoně naskočil jen do patnácti zápasů, pokaždé pouze střídal, v základu nebyl ani jednou. Všeho všudy odehrál 150 minut.

I tak si trenéři, ať už to byl Juraj Jarábek nebo následně Jozef Weber, jeho práci na tréninku a v kabině pochvalovali. „S Márou jsme postupovali do ligy, byl srdcem týmu, strůjcem úspěchu, chci mu poděkovat,“ neskrýval emoce Weber. „Nejenom za první angažmá, ale i teď, když jsem se po třech letech vrátil. Známe se dobře, pomohl mi hodně věcí zkonzultovat. Kariéru měl slušnou, do hry vždy dával obrovské emoce. Fanoušci ho právem vytleskali.“

Fandové se s Janečkou loučili i transparentem vyvěšeným u kotle. Máro, děkujeme! Stálo na něm. „Pěkné, že mě i takto uctili,“ děkoval pro změnu fotbalista. „Přece jenom, byl jsem tady přes pět roků, to není krátká doba. V červnu mi bude 38, to už je pokročilý věk, přesluhuju. Takže si pohrávám s myšlenkou, co dál. Chci u fotbalu zůstat. Uvidím, v jaké pozici.“

Nějaké nabídky už rodák z Levoče má. Ze Slovenska, z Karviné žádná nepřišla, ale zahořklý není. Vzpomínat bude rád. „Zažil jsem hezké i těžší chvíle. Vzpomínat budu například na seriózní a lidský postoj trenéra Webera, za kterého jsem přišel a pod nímž se i rozloučím. Kdybych někdy trénoval, tak bych si právě od něho chtěl vzít hodně věcí. Nadstandardní vztah jsem měl i s trenérem Jarábkem, který mě vedl tady i v Trnavě. Nezapomenu na postup, na skvělou partu v první ligové sezoně. Na hráče jako Pavel Eismann, Lukáš Budínský, Jan Moravec nebo Jan Laštůvka.“

Právě proti karvinskému rodákovi Janu Laštůvkovi se může Janečka s českou ligou rozloučit. Karviná bude hrát v sobotu v Ostravě proti Baníku. „Tyhle zápasy pro mě byly vždy specifické, Baník je jeden z největších soupeřů!“ těší se Janečka. „Byl jsem vždy extrémně vybičovaný, tyhle zápasy měly skvělou atmosféru. Netuším, zda se na hřiště dostanu, ale i tak se na poslední zápas velmi těším. Navíc proti Laštymu. To je nejlepší brankář, se kterým jsem v kariéře hrál. Nikdy jsem necítil větší jistotu v zádech, než s ním.“