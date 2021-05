INSIDER: Schranz se do Slavie hodí, tvrdí Pivarník. Brabec má potenciál

Výměna na lavičce? Obvykle to ve fotbale přinese okamžitý efekt, který mužstvo nakopne. Na plzeňské Viktorii to však bylo opravdu pořádně znát až o víkendu, kdy přejela matný Baník 4:0. „Načasování trenérské změny Plzni nevyšlo,“ míní proto bývalý kouč západočeského týmu Roman Pivarník, host dalšího dílu pořadu LIGOVÝ INSIDER. „Mají pořád představu, že budou dominovat jako v roce 2011 nebo 2013, ale fotbal se vyvíjí,“ upozorňuje kouč, který se věnuje rovněž úspěšnému boji Sparty o druhé místo nebo dovolené pro opory Slavie.

Pokud jde o Plzeň, Pivarník se ještě vrací k novému obsazení trenérských pozic na západě Čech.

Ohlíží se pět let zpátky, kdy tam sám přišel spolu s asistentem Tomášem Truchou a trenérem brankářů Martinem Vaniakem. V realizačním týmu ovšem zůstal Pavel Horváth, jenž se nyní vrátil po boku Michala Bílka, a Zdeněk Bečka. Ti pak po Pivarníkově odvolání, byť byl tým na prvním místě, zůstali a skončili s týmem druzí. „Udělal jsem chybu,“ komentuje Pivarník způsob, jak svůj štáb sestavil.

Kouč, jenž vedl i Olomouc, Bohemians, Brno či Zlín, dále rozebírá výkony stoperů Lukáše Hejdy a Jakuba Brabce, kteří proti Baníku skórovali. Brabec se trefil už potřetí v řadě, zároveň je však terčem kritiky za nevyrovnané výkony. Chyby, které dělá, udivily i Pivarníka. „Jeho potenciál je o dost větší,“ je přesvědčen. Pokud jde o další mužstva, Pivarník se věnuje zvlášť Slavii, jež nastoupila v Jablonci bez několika reprezentantů, kteří dostali dovolenou. V dresu Severočechů pak chyběl útočník Ivan Schranz, v této sezoně autor třinácti branek, jenž má podle informací serveru iSport.cz namířeno právě do Edenu. „Je to komplexní hráč, který se do Slavie hodí,“ říká Pivarník a popisuje všechny přednosti slovenského snajpra.

LIGOVÝ INSIDER s... Romanem Pivarníkem

Je pro Spartu úleva, že už končí sezona?

Kdy zkušený kouč udělal něco podobného jako slávisté?

Budou ve Slavii dostávat šanci talenti jako Daniel Samek?

Guľa vs. Bílek: není výběr trenérů v Plzni „ode zdi ke zdi“?

Co je zvláštního na trenérské kariéře Pavla Horvátha?

Čím dokáže být cenný plzeňský stoper Lukáš Hejda?

AKCE KOLA: Jak se trefit jako David Puškáč?

HLÁŠKY KOLA: Když se ptáte diváků, kolik je to jinde...