Plzeň zvažuje rozšíření realizačního týmu: k Bílkovi opět Kameník?

Slavil záchranu s týmem Pohronie v nejvyšší slovenské soutěži, což se dá považovat za malý zázrak. Přesto Jan Kameník v klubu ze Žiaru nad Hronom smlouvu na další sezonu nedostal a řeší, co dál. Jednou z variant je i role asistenta Michala Bílka ve Viktorii Plzeň. „Zájem mám, ale je to trošku složitější,“ přiznává devětatřicetiletý trenér.

Červenomodří už pracují s výhledem na start ve druhém předkole Konferenční ligy nejen na kádru, ale i na složení realizačního týmu, který by mohl rozšířit Jan Kameník. Někdejší kouč Zlína je po úspěšném angažmá ve slovenském Pohronie bez angažmá, návratu do pozice asistenta Michala Bílka by se nebránil.

„Zájem mám, ale je to trošku složitější. Myslím si, že tak spíš nestane,“ říká skepticky rodák z Otrokovic, který Bílkovi dělal parťáka už ve Zlíně.

Poté, co byl odvolán Adrian Guľa, odešli s ním z Plzně i asistenti Marián Zimen s Ladislavem Kubalíkem a kondiční trenér Martin Kojnok. S Bílkem se vrátil jako asistent Pavel Horváth, z předchozího realizačního týmu zůstali i Marek Bakoš a trenér gólmanů Matúš Kozáčik. A Bílka napadlo, že Kameník by mohl tuto sestavu typologicky vhodně doplnit, přinést nový pohled. Ostatně ve Zlíně jim to spolu klapalo náramně.

„Naše spolupráce byla velmi dobrá a příjemná. Sedli jsme si po sportovní stránce i lidské,“ vzpomíná Kameník vděčně.

Coby hlavní trenér vedl Zlín šestnáct zápasů, v nichž získal celkem osmnáct bodů. Loni v březnu byl odvolán a nahradil ho Bohumil Páník. Pak přijal Kameník nabídku divizního Strání, odkud v říjnu odešel do Pohronie, které přebíral poslední se sedmi body po devíti kolech. A skromný celek ze Žiaru nad Hronom v nejvyšší soutěži s přehledem a pětibodovým náskokem na barážovou příčku udržel. Tým pod jeho vedením navíc předváděl zajímavý fotbal, uhrál několik cenných výsledků proti favoritům a připravil pár hráčů na zajímavý přestup do ciziny.

„Dalo by se říct, že to byl malý zázrak,“ uznává Kameník. „Sedlo si to, dostaly jsme pod sebe týmy, které mají zvuk,“ ukazuje na Nitru, Senicu a Michalovce.

Přesto se v úterý dozvěděl, že v Pohronie pokračovat nebude, vedení má jiné plány. Klub vznikl sloučením Sokola Dolná Ždaňa a FK Žiar nad Hronom, první slovenskou ligu hraje teprve druhým rokem na stadionu s kapacitou 2 300 diváků. Kromě českého tria Petr Pavlík, Ondřej Chvěja a Petr Galuška měl na soupisce dalších devět cizinců ze sedmi zemí. Mezi nimi byl například i dvaatřicetiletý francouzský stoper Thomas Hertaux, který odehrál za Udinese a Veronu šest sezon v Serii A a v éře Andrey Stramaccioniho byl spojován s příchodem do Sparty za osmdesát milionů korun.

Kromě Plzně řeší Kameník i jiné možnosti, konkretizovat je však zatím nemíní.

„Jinačí nabídky jsou,“ říká bez upřesnění.

