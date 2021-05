Bílek: Nejlepší výkon pode mnou. V jedenácti bychom Slavii porazili

Mrzí vás prohra po velmi slušném výkonu?

„Odehráli jsme dobrý zápas, první půle byla z naší strany velmi dobrá a do ničeho jsme Slavii nepustili. V úvodu jsme měli šanci, hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Ve druhé půli jsme bohužel dostali červenou kartu a pak to bylo složitější. Přesto jsme hlavně v závěru zápasu měli šance. Hráči to odehráli tak, jak jsem si představoval. Srdcem, s obrovským nasazením, poctivě. Je to velká škoda.“

Vyčtete Milanu Havlovi přílišnou agresivitu a vyloučení?

„Hráčům jsem říkal, že musí přidat na důrazu, ale nechtěl jsem takové dva zákroky, co udělal Milan Havel. První byl zbytečný, když vím, že mám žlutou, tak ten druhý to samé. Šli jsme zbytečně do deseti, pak to bylo pro Slavii jednodušší. Hráči se snažili, ale ani tak to nestačilo. Věřím, že v jedenácti bychom Slavii porazili.“

Mohl zápas vypadat jinak, kdyby na začátku proměnil tutovku Šimon Falta?

„Byla to přímočará akce. Vyhráli jsme souboj a hned následovala finální přihrávka a souboj jeden na jednoho s gólmanem. Branku jsme nedali, byla to obrovská škoda, v takovém zápase si nevytvoříte deset šancí. Dneska jsme nebyli efektivní.“

Měli vaši krajní hráči nějaké speciální úkoly?

„Chtěli jsme zachytávat z jedné strany Bořila a z druhé Masopusta, hodně jsme se jim věnovali. Šulcík (Pavel Šulc) je poctivý, běhavý, rychlý kluk, je fotbalový a má před sebou velkou budoucnost. Když bude takhle pokračovat, stane se z něj velmi kvalitní hráč. Pak už toho na něj bylo dost a docházely mu síly, proto jsme sáhli ke střídání.“

Těší vás alespoň předvedená hra?

„Je pravda, že dneska to byl pode mnou nejlepší výkon Plzně. Smutné je, že to nestačilo na výhru. Samotní hráči mně i sami sobě ukázali, že pokud hrajeme s obrovským nasazením koncentrovaně, poctivě a sebevědomě, tak máme šanci hrát i s takovým soupeřem, jako je Slavia. Ta je u nás bezkonkurenční, přesto jsme proti ní ukázali sílu. Teď je potřeba zvládnout dvě ligová kola, která jsou pro nás nesmírně důležitá. Kvůli kartám nám odpadl další hráč, je třeba se s tím popasovat a dotáhnout sezonu tak, abychom měli šanci na evropské poháry.“