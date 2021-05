SESTŘIH: Teplice - Příbram 2:2. Skláři v závěru srovnali, skončili patnáctí

Severočeši se chtěli co nejlépe rozloučit jak se sezonou, tak s loučící se klubovou legendou Ljevakovičem, který nastoupil ke 304. a zároveň poslednímu zápasu v aktivní kariéře. Do utkání však vstoupili velmi špatně. Už ve třetí minutě nezkrotil po rohovém kopu brankář Grigar vysoký nákop, vyrazil míč jen před sebe a pohotově dorážející Voltr poslal hosty do vedení. Šlo o pátou branku příbramského útočníka v této ligové sezoně.

Teplice sice následně převzaly iniciativu, jenže proti pozorné soupeřově obraně se nedokázaly příliš prosadit. Fortelný při dvou střeleckých pokusech pokaždé minul a po půlhodině hry neuspěl ani hlavičkující Mazuch.

Na začátku druhé půle se mohl po přímém kopu prosadit Moulis, ale ani on Kočího branku netrefil. Vzruch na tribuny tak přineslo krátce před hodinou hry až střídání loučícího se Ljevakoviče, jehož vedle fanoušků vytleskali i hráči obou týmů. O chvíli později však Teplice inkasovaly podruhé. Na Pilíkův rohový kop si naskočil Soldát a prudkou hlavičkou dostal míč za Grigarova záda.

Domácí trenér Kučera se následně snažil hru oživit dvojnásobným střídáním a v 68. minutě jeho tým přece jen snížil. Na Moulisův centr si naběhl Mareček a pohotovým zakončením vrátil Teplice do hry. Ty v závěru ještě zvýšily tlak a v dramatickém závěru se jim nakonec podařilo i vyrovnat.

Minutu před koncem řádné hrací doby přetavil další Moulisův centr v gól střídající Mareš. Kapitán Teplic tak na rozloučenou s touto sezonou vstřelil jubilejní 50. ligovou branku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 68. Mareček, 89. J. Mareš Hosté: 4. Voltr, 60. Soldát Sestavy Domácí: Grigar – Hyčka (63. Droehnle), Knapík, Mazuch (77. Trubač), Vondrášek – Mareček, Ljevaković (C) (55. J. Mareš), Fortelný (77. V. Vukadinović), Jukl, Moulis – Macej (63. Kodad). Hosté: Kočí – Soldát, Mezera, S. Kingue, Vilotić – Vávra, Laňka, Januška (86. Kvída), Zorvan (54. Jan Rezek), T. Pilík (C) – Voltr. Náhradníci Domácí: Němeček, Droehnle, Gabriel, Mareš, Trubač, Kodad, Vukadinović Hosté: Šiman, Dočekal, Kvída, Rezek, Antwi, Vokřínek Karty Domácí: Ljevaković, Vondrášek Hosté: Voltr, Laňka Rozhodčí Proske – Kotík, Dresler – Machač; delegát: Pospíšil; technický delegát: Andrejs Stadion AGC Aréna, Na Stínadlech 2796, Teplice Návštěva 1 005 (vstup omezený) diváků

Klíčové momenty zápasu:

SESTŘIH: Teplice - Příbram 2:2. Hosté se s ligou rozloučili remízou

Teplice - Příbram: Fortelný byl v dobré pozici, ale jeho střela se odrazila mimo bránu

Teplice - Příbram: Padesátý ligový gól pro Mareše! Minutu před koncem srovnal na 2:2

Teplice - Příbram: Pilíkovo zakončení z těsné blízkosti šlo mimo tři tyče

Teplice - Příbram: Fortelný rozehrál standardní situaci na Marečka, jehož hlavička byla nedůrazná

Teplice - Příbram: Hosté zapomněli na malém vápně na Marečka, který snížil na 1:2

Teplice - Příbram: Grigarovi propadla do sítě hlavička Soldáta, 0:2

Teplice - Příbram: Grigarovi propadla do sítě hlavička Soldáta, 0:2