Vrba: Teď chceme Ligu mistrů. Co řekl o budoucnosti Hložka s Hanckem?

Byl to fičák, jak si na to ostatně fanoušci Sparty po nástupu Pavla Vrby zvykli. Letenští v posledním ligovém kole rozmetali nebohou Zbrojovku 6:1, čtyřikrát ji posadil na zadek zázračný mladík Adam Hložek. Pražané tak znovu ukázali, jaké ofenzivní monstrum se z nich pod taktovkou úspěšného trenéra stalo. V sedmnácti zápasech nasypali dohromady 49 gólů. „Produktivita mě těší, v domácích zápasech se nám dařilo fanoušky bavit,“ pochvaloval si Vrba. Mimo jiné se rozmluvil i o budoucnosti klíčových opor Hložka s Dávidem Hanckem.

Byla to pro vás ideální rozlučka se sezonou i omezeným počtem fanoušků?

„Z naší strany byl hlavně první poločas velice dobrý. Začátek nám úplně nevyšel, dali jsme si téměř vlastní gól. Pak ale byla naše dominance výrazná, je to zasloužené vítězství. Možná to pro Brno bylo kruté, ale my jsme potvrdili, že v domácím prostředí máme velkou sílu a kvalitu. Navázali jsme na výkony z posledních utkání na Letné.“

Adam Hložek stihl čtyři góly za poločas, ale o přestávce střídal. Byla to vynucená změna?

„Vy určitě víte, že Adam měl v týdnu zdravotní problémy, do čtvrtka netrénoval. V pátek po tréninku řekl, že je připravený na část utkání. V prvním poločase nám mimořádně pomohl. Je vidět, že to je hráč, který roste ve výjimečného fotbalistu. Snad v tom bude pokračovat. Adam se po prvním poločase necítil úplně fit, nebyl důvod něco riskovat. Čeká ho teď náročný program s reprezentací. Trochu jsme ho šetřili i z tohoto důvodu.“

Když sledujete Hložkovy výkony, nemáte přece jen trochu obavu, že byste o něj v létě mohl přijít?

„Dohoda je taková, že tu bude působit dál. Že s námi začne sezonu. Ale znáte to, ve fotbale se může stát spousta věcí, může na něj přijít něco mimořádného… U Adama je všechno otevřené, pro nás je důležité, že ukazuje svoji kvalitu. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby tu ještě nějakou dobu zůstal. Aby nám pomohl v kvalifikaci o Ligu mistrů i v příští sezoně, kdy chceme být ještě lepší než teď. Uvidíme, co se stane.“

Hádám správně, že pracovat s tak extrémně talentovaným fotbalistou je radost?

„Viděl jsem tu v jeho letech jenom jednoho podobně mimořádného hráče. Byl v Ostravě, samozřejmě mám na mysli Milana Baroše. Taky naskočil brzo, byl silný a pak i úspěšný v zahraničí. Jsou to podobné typy, vysoká kvalita. I Adam má před sebou zajímavou budoucnost.“

Hostování končí Dávidu Hanckovi. Věříte, že zůstane, nebo se realisticky chystáte i na možnost, že v klubu pokračovat nebude?

„Řešíme obojí. Jednání probíhají. Uvidíme, jak to dopadne.“

Dlouhodobě se netajíte tím, že byste na určitých postech chtěli posílit. Můžete už nyní být konkrétnější?

„Kdo přijde, to vám neřeknu. Jednání probíhají, ale není nic takového, abych mohl říct konkrétní jméno. Jednáme se dvěma třemi hráči. Snad to bude rychle uzavřené, aby s námi mohli zahájit v polovině června přípravu na novou sezonu.“

Od středy už znáte výběr možných soupeřů pro klíčové druhé předkolo Ligy mistrů. Koho byste si přál?

„Vzpomněl jsem si na zápasy s Midtjyllandem, když jsem ještě působil v Razgradu. Je to silný tým, který v posledních letech sbíral spoustu titulů. Až mě překvapilo, že ho nyní neobhájili. Vedení klubu funguje na základě nějakých pravidel, pracují koncepčně a dlouhodobě. Rapid by byl pro naše fanoušky, pokud budou otevřená hlediště, asi nejlepší varianta. Mohli by do Rakouska vyrazit. A Galatasaray… Turecký fotbal je obrovsky silný, byl by to těžký soupeř. Všechna mužstva jsou kvalitní, ale pokud chceme uspět, musíme si poradit. Věřím, že některého z těch soupeřů porazíme a popereme se o skupinu Ligy mistrů. To je náš cíl, který jsme si ve střednědobém horizontu dali. Byl bych rád, kdyby se nám ho povedlo splnit co nejrychleji.“

Jak byste zhodnotil jarní část Sparty pod vaším vedením? Nasázeli jste celkem 49 gólů v pouhých 17 zápasech…

„Rozdělil bych to na domácí a venkovní zápasy. V lize jsme předvedli hodně zajímavé výkony, s tím jsem byl spokojený. Nebyl jsem spokojený s venkovními zápasy, kde jsme ztratili několik bodů, mohli jsme bodovat víc. Produktivita mě těší. Sparta je mužstvo, které musí dominovat a střílet hodně gólů, doma se nám dařilo fanoušky bavit. Byl bych rád, kdybychom na to v další sezoně navázali a potvrzovali kvalitu. Venku ale musíme být výraznější.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Hložek, 14. Hložek, 26. Hložek, 30. Polidar, 32. Hložek, 42. J. Sedlák (vl.) Hosté: 5. Hladík Sestavy Domácí: Heča – Vindheim, O. Čelůstka, Hancko (70. Vitík), Polidar – Pavelka, Sáček (64. Trávník) – Moberg Karlsson (64. Karabec), Dočkal (C), Ladislav Krejčí st. (82. Minčev) – Hložek (46. Juliš). Hosté: Floder – Dreksa (C), Pernica, Hlavica (46. Endl) – Štepanovský, Ad. Čermák (46. Jan Moravec), Pachlopník (70. Fila), J. Sedlák (46. Jambor), Reiter (46. Přichystal) – Hladík, Růsek. Náhradníci Domácí: Vitík, Hanousek, Minčev, Trávník, Karabec, Juliš, Kotek Hosté: Endl, Jambor, Fila, Přichystal, Moravec, Kryštůfek, Šustr Karty Domácí: Vitík Hosté: Jambor Rozhodčí Machálek – Poživil, Pečenka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

