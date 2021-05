Plzeň potvrdila Evropu. Kádr je tady dobrý, udělali jsme pokrok, těší Bílka

Žádné hazardování. Plzeňští byli v Opavě výrazně lepší, proměnit všechny vypracované příležitosti, bylo by skóre mnohem výraznější. „Věděli jsme, že pokud chceme páté místo udržet, je třeba vyhrát. To jsme splnili,“ oddechl si trenér Bílek. „V prvním poločase jsme dali tři branky, měli jsme zápas pod kontrolou. Splnili jsme cíl, pro který jsme si tady jeli.“

Michal Bílek přebíral Plzeň čtyři kola před koncem FORTUNA:LIGY. První dva zápasy po nástupu prohrál. Na Spartě 1:3 a překvapivě i v Pardubicích 0:3. „Dobře mi nebylo,“ přiznává s odstupem. „Když přijde nový trenér, tak se čeká, že alespoň krátkodobé výsledky přijdou. My prohráli na Spartě a v Pardubicích, to bylo hodně nepříjemné. V posledních zápasech jsme ale udělali velký pokrok.“

SESTŘIH: Opava - Plzeň 1:3. Viktoria si pojistila Evropu, zářil Čermák

Vcelku spokojený s výkonem byl i v pohárovém finále se Slavií (0:1), byť ho ztratili. „I to jsme zvládli velmi dobře. Poslední tři zápasy jsme se zvedli,“ těšilo Bílka. „Je třeba laťku držet a ještě ji zvýšit. Ať je to od začátku příští sezony takové, jak bychom si představovali. To znamená - být v tabulce výš. Čeká nás moře práce. Dát dohromady kádr a připravit se, aby byla sezona úspěšnější.“

Na podrobnější analýzu si Michal Bílek ještě vezme čas. Je ovšem přesvědčený, že kádr má Plzeň dobrý. „Pokud hrají kluci zodpovědně, poctivě organizovaně, tak budou výsledky přicházet. V posledních třech zápasech byl vidět určitý posun. Potenciál tady je. Nezbývá, než si trochu oddechnout a připravit se na nadcházející sezonu. Bude to těžké, cíl je jasný - dostat se do pohárové skupiny.“

Během pauzy se bude pokoušet i o změnu herního stylu a rozestavení. Bílek připomněl, že hned po nástupu zkusil hrát se třemi stopery. „Od toho jsme pak upustili, protože jsme měli červené karty (Kaša), moc stoperů nebylo, tak jsme se vrátili na širší obranný systém,“ popisoval. „Uvidíme, jak budeme hrát příští sezonu. V přípravě to zkusíme i na tři a pak rozhodneme, jak budeme hrát. Chtěl bych, abychom zvládali oba systémy a hráči věděli, co po nich chci. A aby to uměli hrát.“

Velký třesk v plzeňském kádru se podle Bílka čekat nedá. „Kádr je tady dobrý. Je jasné, že někteří hráči odejdou a my budeme chtít, abychom to trošku oživili. Někteří se vrací z hostování, budeme jednat v nejbližších dnech.“

Jednání čeká i sestupující Opavu. V prvé řadě o tom, kdo bude tým ve druhé lize trénovat. Radoslav Kováč chtěl zůstat, nicméně po odvolání Pavla Zavadila z funkce sportovního manažera, to tak jisté není. „Rozhodne se v nejbližších hodinách, či dnech,“ řekl k tomu Kováč.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39. Nešický Hosté: 13. Al. Čermák, 34. Bucha, 43. M. Havel Sestavy Domácí: Digaňa – Didiba, Hnaníček, Kulhánek, Hrabina (45+3. Mondek, 72. Kramář) – Tiéhi – Darmovzal, Večerka (C) (62. Juřena), Nešický, Helešic – Lukáš Holík (62. Hellebrand). Hosté: Staněk – M. Havel, Hejda, Brabec (C), Hybš – Bucha, Kalvach, Al. Čermák (77. Mihálik) – Kayamba (63. Ba Loua), Beauguel, P. Šulc (63. Falta). Náhradníci Domácí: Lasák, Hellebrand, Rychlý, Kramář, Mondek, Juřena, Březina Hosté: Ondrášek, Mihálik, Kovařík, Falta, Ba Loua, Káčer, Hruška Karty Domácí: Hnaníček, Hellebrand Hosté: Hybš, Ba Loua Rozhodčí Lerch – Dobrovolný, Flimmel Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 622 diváků

Opava - Plzeň: Havel v tvrdém duelu s Hrabinou uspěl a zvýšil na 3:1!

Opava - Plzeň: Bucha krásně placírkou umístil střelu do sítě, 0:2!