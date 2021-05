Doležal věřil v krále střelců i nominaci na EURO marně: I tak jsem spokojený

Do posledního kola šel s mankem jednoho gólu na slávistu Jana Kuchtu, které nestáhl. Jablonecký útočník Martin Doležal sice zařídil výhru na hřišti Pardubic, jenže jeho konkurent se trefil rovněž – a sparťan Adam Hložek proti Brnu dokonce čtyřikrát. „Klobouk dolů před ním. Já mu to jen přeju, ať se mu daří a jde do nějakého top zahraničního klubu. Myslím si, že o něm ještě hodně uslyšíme,“ komentoval to třetí nejlepší ligový střelec sezony 2020/21.

Věřil jste, že byste bitvu o krále střelců mohl vyhrát?

„Věřil jsem, ale když jsem pak viděl, že Hložan dal za poločas čtyři góly a že se trefil i Kuchtič, věděl jsem, že to bude složité. Druhý poločas jsem měl další šance, škoda, že Smejky mi to nedal jako Plešťa, možná bych přidal další gól. V další šanci jsem to měl už na dlouhou nohu a ve skluzu jsem to kopl nad. Ale osobně jsem se sezonou spokojený. Nezačala pro mě dobře, byl jsem delší dobu zraněný, pak jsem se do toho dostával, do toho koronavirus. Velký dík samozřejmě patří spoluhráčům.“

Co říkáte výkonu Adama Hložka, který vstřelil Brnu čtyři góly za 45 minut?

„Je vidět, že je to obrovský český talent, zajímá se o něj hodně klubů. Na to, že je mu osmnáct let, je neskutečně silný, rychlý, klobouk dolů před ním. Já mu to jen přeju, ať se mu daří a jde do nějakého top zahraničního klubu. Myslím si, že o něm ještě hodně uslyšíme.“

Váš spoluhráč Ivan Schranz dal navíc třináct gólů, takže se to mezi vás pěkně rozložilo.

„Schranzík přišel a začal dávat góly, dařilo se mu. Pak jsme začali hrát spolu a myslím si, že nám to sedělo, góly jsme dávali oba dva. Pro nás ta sezona byla úspěšná.“

Byla pro vás osobně vůbec nejlepší v kariéře?

„Když jsme před dvěma lety postupovali do Evropy, dal jsem patnáct gólů, ale i tak to beru. Nečekal jsem, že mi to po tom zranění tak půjde. Góly začaly postupně přicházet, takže jsem si začal víc a víc věřit. Jsem hlavně rád, že jsme dokázali nahánět Spartu skoro do konce sezony. Pro Jablonec to byl úspěch.“

Pardubice – Jablonec: Severočechy poslal do vedení 0:1 Martin Doležal

Doufal jste ve skrytu duše v nominaci na EURO?

„V duchu jsem doufal, že bych se mohl dostat do nominace, ale bylo to složité. Tomáš Pekhart dal v Polsku dvaadvacet gólů, jsme dva typologicky stejní hráči a trenér se rozhodl pro něj. Já to respektuju, tak to je, neřeším to. Nevyšlo to, život jde dál.“

Co vás tedy nyní čeká?

„Máme tři týdny volno, takže pojedeme s rodinou na Moravu a uvidíme, zda se vydáme někam na dovolenou. Musíme se ještě líp připravit na předkola Evropské ligy, abychom se pokusili proklouznout aspoň do Konferenční ligy. Po pauze nás zase bude čekat dřina a dřina, snad už to prolomíme a přes předkola se do Evropy dostaneme.“

V příští sezoně by se měla opět hrát nadstavba se šestnácti týmy. Jak se vám zamlouval model ligy s osmnácti týmy?

„Varianta s osmnácti týmy mi přišla lepší. V nadstavbě to většinou stejně už bylo skoro rozhodnuté, vlastně se v ní o nic nehrálo, takže tento model mi vyhovoval víc. Hrálo se až do konce. Nadstavba mě moc nepřesvědčila.“

V čem byla Slavia v lize nejlepší?

„Úplně ve všem. (s úsměvem) Dokázali to i v Evropě, došli do čtvrtfinále Evropské ligy. Kdo to sledoval od začátku do konce, viděl, že hráli svoji soutěž, že na ně nikdo neměl. Mají fantastický kádr a výborného trenéra, v tom ohledu jsou u nás bezkonkurenční. Vyhráli i pohár, klobouk dolů před nimi.“

Poprvé v sezoně jste vyhráli v černých dresech. Jste rád, že jste to prolomili?

„Samozřejmě, byla to poslední šance, tak jsme rádi, že to vyšlo. Pro celý Jablonec bylo dobré, že jsme sezonu zakončili vítězstvím. To bylo nejdůležitější.“