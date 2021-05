Kouč Baníku: Od Puškáče bych chtěl góly. Co odchody Stronatiho a Holzera?

Pane trenére, nejdříve k derniéře s Karvinou. Jaká byla?

„Šli jsme za vítězstvím, hráli jsme dobře, organizovaně. Dostávali jsme se kombinační hrou do soupeřova bloku, tak jak jsme chtěli, bohužel jsme nepřidali pojistku a soupeř nás potrestal. Za výkon bych však měl asi kluky pochválit, stálo to za to. Akorát jsme ho nezúročili góly a neproměnili šance. Provází nás to celou sezonu, je to jeden z cílů, co zlepšit a čemu se věnovat.“

Takže souhlasíte, že neefektivita byla odrazem celé sezony?

„Dalo by se to tak říct, ale výkon měl parametry. Některé zápasy se tady ale výsledkově opakují, je to škoda. Góly nám chybí, abychom byli blíž top týmům.“

Co s tím?

„To mi dáváte těžkou otázku... Kdybych to věděl, asi se o tom nebavíme a dali jsme Karviné pět gólů. Střílení branek je na fotbale to nejtěžší, my těch situací měli několik. Třeba Kuzma ze tří metrů přestřelí ve výborné pozici. Chybí možná trošku víc pohody, klidu. Někdy je to smůla, náhoda, nekvalita. Holt musíme pracovat. Dnešní výkon byl motivací a povzbuzením do další práce.“

Jak hodnotíte celou sezonu? Byť chápu, že vy jste byl s mužstvem až v jejím závěru.

„Právě proto bych hodnotil jen ty tři měsíce. Ne celou sezonu, to mi nepřísluší. Ukázalo nám to, že soupeře kolem nás nebo pod námi jsme schopni porazit a porážet. Ale k soupeřům nad námi má Baník ještě dál. Čeká nás hodně práce. Byli jsme více než konkurenceschopní na Bohemce, v Liberci, v Olomouci... Bodů však mělo být více, na top týmy nestačíme. Je třeba pracovat. Vytvořili jsme si nějaké šance, je to cesta. Nebo spíš ten způsob hry je cesta. Musíme se zlepšit nahoře, v ofenzivě. Říct cokoli jiného by byla lež. Je třeba být produktivnější a důslednější, třeba s Brnem to bylo stejné, taky jsme měli zvítězit.“

Klobouk dolů za základní sestavu pro sedmnáctiletého útočníka Daniela Śmigu, jak se vám líbil?

„Líbil se mi. Nebudu tady lhát, měl jsem obavy, jak to zvládne. Ne po fotbalové stránce, vidíme ho každý den. Ale spíš v tom ohledu, že dlouho nehrál. Vnímal jsem náznaky a taky jsme se bavili o tom, že mladí hráči by měli dostat prostor. Ale musel přijít ten ideální čas, stejně jako u Sora. Je třeba být trpělivý. Dan dlouho nehrál, ani za B-tým. Trénovat nebo nastoupit v závěru na pár minut je něco jiného než jít do základu proti Karviné. Nechci ho moc chválit, mohl být lepší, ale zvládl to dobře. Spoustu balonu uhrál, nedělal moc chyby. Mohl pár situací vyřešit v šestnáctce rychleji, občas trošku zaspal, byl trochu nervózní. Karviná měla tři urostlé silné stopery, ale on se nebál srazit. Pokryl si balon, hrál sebevědomě. Pro něj to měla být motivace, jsem rád. Snad na to naváže a bude hladový. Byl to ideální čas dát mu šanci.“

Řešíte už pohyby v kádru?

„Nějakou představu máme, ale jaká je realita, to zatím bohužel nevím. Plánují se některé odchody, ale logicky chceme i nějaké příchody. Do ofenzivy chceme posílit, je to logické.“

Co konkrétně by se vám tedy líbilo na Davidu Puškáčovi z Bohemians?

(smách) „Nejvíce by se mi líbily góly. Co jiného? Ty od útočníka potřebujeme, ty by mi stačily.“

Hráli někteří hráči proti Karviné za Baník naposledy?

„Dá se říct, že možná ano. Nechci to rozvádět, jednání se nějak vyvíjí, jsou otevřená. Teď teprve skončila sezona, komunikujeme s hráči, bavíme se. Uvidíme.“

Jak velkou ztrátou by pro vás byl odchod Patrizia Stronatiho, o kterého opět eminentně stojí maďarský Puskás, jenž zvyšuje své nabídky?

„Za mě velká. Zio ukázal, že je stěžejní hráč tohoto týmu. Určitě by nám chyběl. Je levák, má výšku. Je silný, rychlý, nedostal kartu za celou sezonu. To je důkaz kvality. Stíhá, nemusí faulovat.“

Ondřej Šašinka s Danielem Holzerem nebyli v nominaci, míří na hostování do Slovácka?

„Na to už jsem asi odpověděl, nerad bych se vyjadřoval víc. Vy máte leckdy dobré informace.“ (úsměv)

Co mladý Daniel Macej, kterého jste vzal po příjezdu z Parmy do tréninku?

„Nastal čas se zase podívat na mladé. Předtím se připojil Boháč, teď Macej. V dorostu se s hráči dobře pracuje, ukázal to i na tréninku u nás. Když bude pracovat i dál takhle, může být zajímavý.“