Ljevakovič se rozloučil kartou: Chtěl jsem ji! Zorvan furt brečel a padal

Jan Rezek v lize odkopal 15 sezon a vyšlo mu to na 334 zápasů. Admir Ljevakovič o ročník méně, ale rovněž se přehoupl přes tři stovky v elitní tuzemské soutěži. Oba veteráni se však s profesionálním fotbalem v posledním kole FORTUNA:LIGY rozloučili. „Hezky to vyšlo. Zavoláme si a zajdeme na pivo, kde to všechno probereme, smál se Admir Ljevakovič po remíze 2:2 na Stínadlech.

Jak jste si užil dernieru?

„Před zápasem jsme se snažili nabudit, že už nikdo nebude pod tlakem. To jen já, že to je můj poslední zápas. Říkal jsem klukům, že bychom to měli zvládnout. A to nejen kvůli mně. Ale už ve třetí minutě jsme dostali gól. Chtěl jsem odehrát dobrý zápas, abych z toho měl dobrý pocit. Výkon i výsledek není dobrý. Jsem ale spokojený s tím, jak jsem to odehrál.“

Za stavu 0:2 jste na lavičce měl oči v dlaních. Bál jste se průšvihu?

„Kluci to chtěli otočit i kvůli mně. Nakonec aspoň remíza 2:2. Možná se to dalo i otočit, ale remíza je asi spravedlivá. Na tuhle sezonu musí všichni zapomenout. Hráči se musí vrátit s čistou hlavou a víc makat pro klub. Je co napravovat. Takové výkony v další sezoně být nemohou.“

SESTŘIH: Teplice - Příbram 2:2. Hosté se s ligou rozloučili remízou

V utkání jste soupeře nešetřil. A nakonec jste se rozloučil klasicky – se žlutou kartou. Byl to záměr?

„Musela přijít. Možná, že jsem ho vzal trochu víc, protože celý zápas brečel, válel se a chtěl nějaké fauly, tak jsem ho trochu seknul. Jako za starých časů. Říkal jsem si, že jsem to možná trochu přehnal, ale tu kartu jsem chtěl. Jsem spokojený. Nechtěl jsem nikoho zranit, to vůbec ne.“

Jak probíhalo loučení v kabině?

„Nechtěl jsem brečet, ale slza stejně ukápla. Nevím, kdo teď zabere můj roh, byl jsem tu 14 let, kdo bude chodit na kafe do masérny… Zvláštní pocity. Aspoň, že jsme uhráli tu remízu.“

Končí i váš bývalý spoluhráč a další velký Tepličák Jan Rezek. Bavili jste se o tom?

„Známe se dlouho, potkáváme se i mimo fotbal. Bavili jsme se o tom, že oba končíme. Pro mě to byla obrovská příležitost. Réza měl neskutečnou kariéru. Podali jsme si ruku, zavoláme si a určitě se sejdeme na pivo.“