Jarolím po vyhraném epilogu: Je to sladká tečka. Chtěl by Drchala dál?

Ulevilo se vám?

„Sice jsme vyhráli, ale je třeba říct, že Bohemka měla šance. Musím vyzdvihnout výkon brankáře Šedy, který nás podržel v důležitých momentech. Díky němu se nám podařilo vyhrát, korunoval to v závěru chycenou penaltou. Nebránili jsme úplně důsledně, kvůli tomu se soupeř dostal do nebezpečných situací. Dali jsme tři góly, ale spoustu dalších situací jsme nedokázali dobře vyřešit.“

Je to pro vás po divokém průběhu sezony sladká tečka?

„Rozhodně. Jsem rád, že jsme vyhráli, ale s přispěním gólmana. Je pro nás před dovolenou důležité, že jsme to zvládli. Jsme jedenáctí, jen škoda, že se nám nepodařilo z nebezpečného pásma dostat dřív, z kluků by to spadlo. Nakonec jsme rádi, že jsme to zvládli aspoň takhle.“

Budete mít pohodovější dovolenou?

„Nějaký den si odpočineme od fotbalu a zapomene, ale myšlenkami už musíme být v příští sezoně a pak dát mužstvo co nejlíp dohromady. Abychom se vyhnuli tomu, co se nám stalo v téhle sezoně.“

Ještě k zápasu s Bohemians: nemrzí vás, že uklidňující třetí branka nepřišla dřív? Ještě tři minuty před koncem jste vedli jen o gól.

„Jsem rád i tak. Třetí gól nakonec přišel – a díky tomu závěr nebyl až tak moc hektický. Bohemka za stavu 2:1 prostřídala tři hráče a mohlo se stát cokoliv. Mrzelo by mě, kdybychom to nezvládli, když už jsme to měli takhle rozehrané.“

Mimochodem, co říkáte na střeleckou formu útočníka Václava Drchala, jenž se trefil popáté za poslední čtyři zápasy? Budete se snažit jej znovu získat na hostování, pokud pro něj ve Spartě nebude v létě místo?

„Vaškovi bych přál, aby pro něj místo ve Spartě bylo. Bude záležet na okolnostech, jestli se jim bude hodit, nebo ne. Kdyby ve Spartě nezůstal, byli bychom rádi, kdyby u nás pokračoval.“