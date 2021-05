Klusáček má zkaženou dovolenou: Měli jsme dát dva hattricky, litoval

Od ligového epilogu jste čekal víc, viďte?

„Nebude se mi na dovolenou odjíždět s dobrým pocitem. Tolik šancí jako dneska jsme dlouho neměli, přesto jsme prohráli. Tohle budu kousat dlouho. V prvním poločase mohl dát hattrick David Puškáč, ve druhém Tomáš Necid. Místo toho jsme prohráli 1:3.“

V čem byl problém?

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, jen Puškáč měl v první půli čtyři gólovky. Boleslav byla v poli trochu aktivnější, ale takové příležitosti jako my neměla. Byla produktivní ve standardních situacích – ty nám vycházely celou sezonu, ovšem v posledních dvou zápasech nás zradily. Jinak to bylo o proměňování šancí.“

Co říkáte na skvělý start mladého útočníka Pavla Osmančíka, jenž byl hned v první minutě po vystřídání u gólové akce na 1:2?

„Svojí rychlostí přinutil soupeře udělat chybu, a i když svoji šanci neproměnil, vytvořil jasnou příležitost pro Tomáše Necida. Podařilo se nám dostat do kontaktu, ale následná chyba po trestném kopu to zase zhatila.“

Počítáte s tím, že Osmančík bude v příští sezoně dostávat víc prostoru?

„Tahle otázka je trochu předčasná. Bude záležet na výkonnosti, složení kádru a tak dále.“

Věřil jste za stavu 1:2, že ještě vyrovnáte?

„Zápasy na konci sezony většinou bývají uvolněné, všichni hrají dopředu a bylo jasné, že ještě nějaká příležitost přijde. Místo toho přišla naše chyba.“

Zklamala vás neproměněná penalta, kterou na konci zápasu zahodil Tomáš Necid?

„Každá kosmetická úprava výsledku, která mohla přijít a nepřišla, nás mrzí. Předpokládám, že i Tomáše Necida.“

Jak hodnotíte právě skončenou sezonu?

„Měli jsme slabý podzim, který byl ovlivněný zraněními a koronavirem. Dostali jsme se z toho až na konci ledna vítězstvím na Spartě a následnou výhrou nad Brnem. Od té doby byly naše výkony slušné, pokazili jsme si to až v závěru.“

Mrzí vás něco?

„Že jsme hráli bez diváků. To fotbalu ubírá hrozně moc, chybí tomu emoce. Doufám, že se to do příští sezony zlepší.“

S desátým místem jste spokojený?

„Je to průměrný výsledek. Pro nás bylo plus, že jsme se docela brzy dostali z pásma, kde se bojuje o záchranu. I díky slabým výsledkům týmů ze spodku tabulky, uhrály málo bodů. Nechci to přeceňovat.“