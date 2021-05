Vyznání koučů Slavie: Houšťa není z jeskyně! Díky němu jsme tu doteď

Jak reagovalo na fantastickou sezonu trio slávistických asistentů, kteří místy stojí v očích veřejnosti pod stínem Jindřicha Trpišovského? „Není to jeden rok, ale tři!" smál se Zdeněk Houštecký s dovětkem o náležité pýše za to, kam se někteří hráči během úspěšného období propracovali.

„Žijeme v krásné slávistické éře. Jsme strašně hrdí, že jsme její součástí. Když jsme přicházeli, ani jsme si neuvědomovali, do jakého klubu vlastně vstupujeme," pokračoval Jaroslav Köstl. „Do obrovského a navíc s obrovskou historií," dodal. Řeč se stočila i na kontext, v němž poslední sezona probíhala. Dění bylo výrazně ovlivněno koronavirem.

„Spousta lidí je na tom špatně a pro některé z nich jsme jedinou radostí v této strašné době. Chtěl bych poděkovat našim rodinám, neměly to s námi jednoduché," pokračoval 31letý trenér. Realizační štáb strávil víc času po hotelech než doma. „Všichni vidí jen oslavy, ale za vším stojí spousta silných příběhů a věcí, které lidé nevidí."

Trenér gólmanů Štěpán Kolář na slova svého kolegy navázal. „Jsme rádi, že držíme při sobě. Chtěl bych dodat, že nejvznesenější umění je dělat jiné lidi šťastnými." Slavia prošla sezonou bez jediné prohry, před rivalem ze Sparty ji zakončila s náskokem dvanácti bodů. Během ročníků 26 kol vyhrála, osmkrát se soupeři remizovala.

Který ze slávistických týmů v průběhu let byl nejsilnější? „Kádry se mění a stejně tak způsob hry. Vždy se ovšem najdou individuality, okolo nich se kádr staví," přemítal Houštecký. Předtím šlo o Tomáše Součka, teď z krize pomohl Abdallah Sima. „Jde hlavně o týmový duch a výkon. O to, jak všichni držíme při sobě a makáme na plné koule."

„Pětasedmdesát procent republiky si myslí, že je Houšťa člověk z jeskyně a blázen," vzal si slovo Köstl. „Není to tak. Má neskutečné taktické myšlení a udělal během celého období několik zásadních taktických rozhodnutí, díky nimž tu jsme doteď," přiznal otevřeně a kolegu dojal.

„Vidí fotbal neskutečně a opravdu učinil zásadní taktická rozhodnutí směrem do zápasů. Není to tak, jak vypadá obraz některých lidí," zdůrazňoval nejmladší z trojice koučů dál. To už musel Houštecký zakrývat slzy. „Nedá se na to nic říct."

Klíčový je podle něj vztah s hráči. „Nikdo se jich na to nezeptal, všichni se ptají jen na okolnosti. Jsme vážně šťastní, že jsme ve Slavii a za to, co jsme dokázali i kam se dostávají naši kluci. Posouvají fotbal a celou hru někam jinam," vyzdvihoval emotivně Houštecký dál.

Kdo bude po sezoně nejvíc slavit? Trojice se shodla: Jaroslav Köstl. „Je nejmladší. My jsme méně klidní zase někdy po zápase," smál se Kolář. A kolega jeho slova potvrdil. „Jsem po očkování," zakončil s humorem rozhovor. Rozhovor, který učinil symbolickou tečku za famózní sešívanou sezonou.