Palička o Slavii: Příklad, jak fungovat. Ale příští sezona bude jiná

Slavia protančila FORTUNA:LIGOU bez porážky, splnila i tento náročný cíl, který si vytyčila. „Zaslouženě,“ nepochybuje zkušený trenér Vlastimil Palička. Upozorňuje například na to, že si červenobílí pohlídají, aby se neuspokojili. Cítí, že by měl do Edenu přijít stoper.

Absolutně dominantní Slavia = nudná liga? Podle Vlastimila Paličky nikoliv. „Pro mě neztrácí liga na atraktivitě, protože svou suverenitu ukazuje klub, kde to funguje tak, jak by mělo,“ vypichuje bývalý kouč Jablonce, Zlína či Opavy. Predikuje, že v příští sezoně by mistry z Edenu mohla víc prohnat Sparta.

Slavia prošla ligovou sezonou bez porážky. Myslíte, že zaslouženě?

„Jsem přesvědčen o tom, že se nenajde nikdo, kdo by si myslel, že to tak není. Podle mě neprohrála naprosto zaslouženě, potvrzují to její výsledky nejen v české lize, ale i v Evropské lize. Získali strašně moc trofejí a ocenění, mají nejlepšího střelce, i když ti jsou nakonec dva, brankáře, obránce, středového hráče. Vše oprávněně.“

O čem taková dominance vypovídá?

„Myslím, že trenér Trpišovský nastavil v celém týmu jasná pravidla. Slavia angažuje hráče se sportovní perspektivou, ale vybírá je i podle charakteru. Celý kádr táhne za jeden provaz. Vím, že je to docela zprofanované heslo, ale pro Slavii platí stoprocentně. Každý hráč má předpoklady a schopnosti, které trenér požaduje. A ať udělal v sestavě jakékoliv změny, neměly vliv na kvalitu hry. Předvádí naprosto profesionální práci s celým hráčským kádrem a jeho využití ve všech soutěžích. Slavia představuje vzorový příklad, jak by to mělo fungovat. Rozumím, že jsou názory, že na to ekonomicky má. To je pravda. Ale máme příklad ekonomicky silného klubu, který toho nevyužil. Tím je Sparta, i když ta se teď zvedá.“

Trpišovský: Moc si toho vážím... Na volno se těším nejvíc v kariéře

Neubírá ale obrovská suverenita červenobílých na atraktivitě celé ligy?

„Rozumím otázce. Fotbalová veřejnost to možná tak bere, ale já to tak necítím.“

Proč?

„Pro mě jako trenéra neztrácí liga na atraktivitě, protože svou suverenitu ukazuje klub, kde to funguje tak, jak by mělo. Vidím na Slavii, že tam vše dělají tak, jak se má, a výsledky se dostaví. Mám z toho radost. Sám za sebe neřeším tabulku, ale to, jak klub funguje. Má to smysl. Trenér Trpišovský navíc dobře pracuje s hráči, aby neztráceli motivaci. To dokládá šňůra čtyřiceti šesti zápasů bez porážky. Když je nějaký klub hodně suverénní, hrozí uspokojení. Ve Slavii si pohlídají, aby k tomuhle nedošlo.“

Myslíte si, že Slavii může v příští sezoně vyvstat silnější soupeř?

„Může se to stát. Sparta by pod zkušeným trenérem Vrbou mohla Slavii v dalším ročníku víc potrápit, bude chtít být konkurenceschopnější. Jedním z předpokladů je, že udrží Hložka. Myslím, že příští sezona bude trochu jiná a že dominance Slavie nebude tak velká. Ne kvůli tomu, že by klesla její sportovní kvalita, ale proto, že se na ni bude Sparta dotahovat. Nesmíme zapomenout také na Plzeň, která se stabilizuje a určitě bude hrát důležitější roli.“

Kde by Slavia potřebovala posílit?

„Rezervy se najdou vždycky. V defenzivě můžeme určité mezery najít. Bude záležet na tom, jestli zůstane, nebo odejde brankář Kolář. To je důležitý post. A pak je tu otázka stoperů. Kúdela má známé problémy, Hovorka je zraněný, Kačarabovi a Delimu končí hostování. Na téhle pozici by si to kvalitní doplnění zřejmě žádalo. Ale trenér Trpišovský to jistě ví a pracuje na tom.“