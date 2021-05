Jílek je zpátky v Sigmě. Co dělat, aby návrat nedopadl zklamáním?

Téměř šestnáct měsíců byl Václav Jílek bez práce, hledání angažmá však končí. Pětačtyřicetiletý trenér v pátek na Andrově stadionu s asistentem Jiřím Saňákem definitivně stvrdili svůj návrat do Sigmy, což dnes olomoucký klub oficiálně oznámil. „Vracím se do klubu, který je mi blízký. Olomouc jsem měl vždy v srdci, a proto si příležitosti znovu trénovat A-tým velmi vážím. Těším se na novou výzvu,“ řekl nově jmenovaný kouč. Co udělat, aby se nepotvrdilo známé rčení „nevstupuj dvakrát do stejné řeky“? Portál iSport.cz vybral pět bodů.

Pokračovat v mladých

Radoslav Látal dal za dva roky premiérovou ligovou šanci jedenácti (!) odchovancům, ne nadarmo to sportovní manažer Ladislav Minář označuje za skvělý počin, ze kterého bude Olomouc jednou profitovat. Aby to nebyla jen výborná reklama tamní akademie, ale reálný přínos klubu, je třeba, aby s nimi trpělivě pracoval i Václav Jílek. Přestože u mládeže trenérsky začínal, „bažanty“ (dvacet a méně let) při svém prvním angažmá u áčka Sigmy do kádru a elitní soutěže až na výjimky nezabudovával. Ani ve Spartě. Je čas to změnit, ale hlavně je neporovnávat s Adamem Hložkem.