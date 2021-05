Kopecký o lize: Mám jedno zklamání. Proč by měl Trpišovský odejít?

FORTUNA:LIGA skončila, je čas bilancovat. „Bavil jsem se od začátku do konce. Na lize je cenné, že dala výborné hráče reprezentaci – od Provoda po Sadílka. Plus si připočtěte třeba zajímavé mladíky ve Spartě, ze kterých může těžit nová jednadvacítka. V tomhle trendu bychom měli pokračovat,“ říká bývalý trenér české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic Ivan Kopecký, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o šancích zlaté Slavie na postup do Ligy mistrů, hodnotí práci tří nejlepších trenérů sezony a zastaví se i u nové smlouvy pro Adama Hložka: je to správný krok, nebo už měl sparťanský klenot odejít do zahraničí?