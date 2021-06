Baník redukuje kádr: odchovanci míří do Slovácka, třicátníky chce Zlín

Přestavba kádru začíná jeho redukcí. Takovým heslem se řídí Baník, který pomalu zužuje soupisku pro příští sezonu. Daniel Holzer brzy přestoupí do Slovácka, kam má na roční hostování s opcí namířeno i Ondřej Šašinka. To však zdaleka nebude vše, odejít může celá řada hráčů. „Je to otevřené, jednání se vyvíjí,“ podotkl trenér Ondřej Smetana. Všechna jména najdete v zamčené části článku.