Podepsáno! Hradec potvrdil dohodu s Koubkem. Nahradí Frťalu

Koubek se ke klubovému trénování vrací po více než čtyřech letech. Naposledy vedl Bohemians 1905, kde skončil v dubnu 2017. Do září 2018 působil v roli asistenta Karla Jarolíma u české reprezentace.

Bývalý brankář v roce 2015 získal mistrovský titul s Plzní, koučoval také Slavii, Mladou Boleslav, Ostravu a Kladno. V první lize má celkem na kontě 192 zápasů. Koubkovými asistenty v Hradci budou Stanislav Hejkal a Adrian Rolko.

„Pokud se klub rozhodl pro variantu zkušený trenér a padlo to na mě, tak je to samozřejmě pro mě velká pocta, se kterou jsem ani nepočítal. Velmi si jí vážím a je to pro mě veliká výzva,“ řekl Koubek pro klubovou televizi.

„Měl jsem pauzu dva a půl roku, ale určitě jsem sledoval fotbal, chodil jsem do studií a psal svoje blogy do Sportu. Byl jsem v kontaktu s ligovým fotbalem, zejména vrcholovým. Ale ani druhá liga neunikala mé pozornosti,“ přidal pražský rodák.

Cílem Východočechů bylo najít trenéra, který zažil velké zápasy, ale i těžká období. „U Miroslava Koubka je dobrý předpoklad, že ustojí neobvyklou situaci, v níž přebírá mužstvo, které právě postoupilo,“ uvedl sportovní ředitel Hradce Jiří Sabou. „Při několika osobních pohovorech jsem z něj cítil velkou energii a to, že ví, co mužstvo potřebuje, aby bylo v nejvyšší soutěži konkurenceschopné,“ dodal.