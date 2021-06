Okradl sparťany, už je ve vazbě. Loupil i v Liberci, cennou kameru zahodil

Podle kriminalistů jde o dvaačtyřicetiletého recidivistu, který v únoru opustil vězení a již v březnu na fotbalovém stadionu v Liberci ukradl televizní kameru za 400 tisíc korun. Když zjistil, že se jedná o specifický přístroj, který těžko prodá, hodil kameru do Vltavy, kde ji policejní potápěči našli.

Muž se po zadržení k oběma krádežím přiznal a putoval do vazby. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení od dvou do osmi let.