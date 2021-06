Limberský končí kariéru: Moje tělo řeklo „dost“. Jdu si dát jedno

David Limberský v roce 2003, kdy patřil do české reprezentace do 20 let. Trénoval ho jeden z osudových koučů Pavel Vrba • Pavel Mazáč Sport

Poslední aktér celé zlaté plzeňské éry to zabalil. Symbol úspěšný éry Viktorie Plzeň David Limberský končí! Zkušený obránce to oznámil ve videu, které Západočeši zveřejnili na sociálních sítích. „Moje tělo řeklo dost. Neloučím se, budu viktoriánem celý život, Viktorka je pro mě jako rodina," prohlásil bývalý reprezentant, který za Plzeň odehrál 544 zápasů a získal s ní pět mistrovských titulů.

Nejde o žádné překvapení. Natož šok. Davidu Limberskému končí 30. června v Plzni smlouva a už dopředu bylo jasné, že nabídku k jejímu prodloužení ze sportovních ani ekonomických důvodů nedostane. A pokračovat někde jinde nedávalo smysl zase Limberskému, který je s Plzní spjat pupeční šňůrou. Sice to zkoušel v italské Modeně, anglickém Tottenhamu a dokonce i pražské Spartě, ale pokaždé se s nepořízenou vrátil rád zpět na rodnou hroudu.

„Potřeboval jsem si s odstupem a v klidu utřídit myšlenky. Na dovolené jsem měl hodně času na přemýšlení a rozhodl jsem se, že ukončím profesionální kariéru,“ uvedl Limberský na klubovém webu. „Tělo si už prostě řeklo dost.“

Nejde o definitivní sbohem, spíš nashledanou. Limberský by se totiž měl výhledově zapojit do chodu klubu v jiné roli.

„Jak jsem avizoval a slíbil několikrát v minulosti, nabídl jsem Davidovi pokračování v našem klubu, jehož je nedílnou součástí. Nejsme však pod žádným časovým tlakem, jeho zapojení do chodu klubu tedy v klidu zvážíme,“ řekl majitel klubu Adolf Šádek.

Start letní přípravy Viktorie, naplánovaný na 19. června, tak proběhne už bez ikony týmu a jednoho z lídrů kabiny. Poprvé od roku 2007.

Plzeňské opory defenzivy Roman Hubník a David Limberský při svých jubilejních ligových zápasech v sezoně 2018/19 v utkání proti Jablonci, gratulovalo jim i klubové vedení







„Byla to neuvěřitelná jízda, na kterou nikdy nezapomenu. Trochu mě mrzí, že už si fanoušci nezakřičí: LIMBERSKÝ, TY SI HOVADO! Vždycky to potěšilo. Slova se hledají obtížně, ale ničeho v životě nelituju a nic bych neměnil. Snažil jsem se dělat jen to nejlepší pro viktorku, i když jsem občas pořádně ulítl. Naše zlatá generace je u konce a pevně věřím, že se nějakého toho úspěchu ještě v Plzni dočkáme. Končím jako hráč, ale budu pokračovat dál ve Viktorce. Potřebuju jen čas si to všechno promyslet. Tuten vztah nikdy neskončí,“ vyťukal pak na svém instagramovém účtu s hashtagem #jdusidatjedno.

Plzeňský příběh Limberského by vydal na román, nebo podle současných trendů spíš seriál na Netflixu či Amazonu. Vynikající technik měl zásadní podíl na celé zlaté éře klubu, která začala ziskem historického titulu v roce 2011. A pokračovala čtyřmi dalšími, k tomu třemi účastmi v Lize mistrů a úspěšnými taženími Evropskou ligou.

Drzý blonďák byl však zároveň magnet na průšvihy, z nichž mnohé zůstaly pod pokličkou. Z těch, co pronikly na veřejnost, vzbudila největší pozornost autonehoda ze září 2015, kterou způsobil v opilosti. Přišel kvůli ní o kapitánskou pásku, nikoliv však o důvěru a výsostnou pozici v klubu.

Číslo 8, které nosil na zádech, na jeho počest nikdo v Plzni v příští sezoně neobleče. A v plánu je i důstojné rozloučení s fanoušky.

„David Limberský je ikonou klubu a podle toho mu budeme chtít připravit i důstojnou rozlučku. Jakmile to bude možné a diváci budou moci zaplnit tribuny Doosan Areny, tento zápas na počest Davida Limberského určitě uspořádáme,“ slíbil Šádek.