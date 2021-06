Heča s Trávníkem do Slovácka? Blízko to není, přiznal manažer Šumulikoski

Brankář Heča se zatím chce dál prát na Letné o pozici jedničky s Rumunem Florinem Nitou, láká ho Liga mistrů. Běhavý záložník Trávník dává přednost angažmá v zahraničí. „Nebráníme se jejich příchodu, jsou to naši kluci a vydělali jsme na nich. Ale blízko to není. Víme, jaké tam mají finance. Musí to mít hlavu a patu. A budoucnost. Abychom se tady za rok nedívali do stropu,“ pronesl pro iSport.cz sportovní manažer Veliče Šumulikoski. „Jsme Slovácko, musíme být nohama na zemi. Ani po postupu do pohárů nám nikdo víc nepomohl,“ postěžoval si na přístup města, kraje či eventuálních nových sponzorů.

Posil ze Sparty se však ještě úplně nevzdal. Obě by se týmu šikly. Zalepily by bolavější místa v sestavě. „Trávník je takový pracant, že se tady může rozehrát a za rok, za rok a půl se zase prodat jinam. Bavili jsme se o něm i s ředitelem (Petrem Pojezným),“ přiznal Šumulikoski.

Definitivně padla varianta s hostováním stopera Dominika Plechatého jako náhrady za Stanislava Hofmanna. „Budeme hledat jinde,“ potvrdil manažer. Ve finále se možná zatáhne dozadu defenzivní halv Vlastimil Daníček anebo se vedle kapitána Michala Kadlece zaučí někdo z mladých. Dobrou zprávou je, že zkušený obránce Petr Reinberk přijal nabídku nové smlouvy.

Ve hře je pořád příchod dvou borců Baníku, levonohého univerzála Daniela Holzera a útočníka Ondřeje Šašinky. O oba hodně stojí kouč Martin Svědík, jenž je vedl už v minulosti. Ani s Ostravou však ještě není vše doladěno.

Stále chybí náhrada za střelce Jana Klimenta, jenž po skončení smlouvy odešel do polské Wisly Krakov. Vedení to však nepálí. „Máme Ciciliu, Jurečku, mladého Vechetu, snad přijde Šašinka. Nebráníme se vzít někoho dalšího, ale musel by být opravdu top,“ uvedl Šumulikoski. „Takový hráč jako Kliment na českém trhu není. Bohužel,“ dodal.