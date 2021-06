Formát ligy: 16 týmů i s nadstavbou a baráží, změna u zápasu o Evropu

V první lize bude v nadcházející sezoně bojovat o titul opět 16 týmů. V základní části dvoukolově každý s každým, pak se podle umístění rozdělí do tří skupin:

O titul (1. - 6. tým po základní části)

Play off o umístění (7. - 10. místo)

O záchranu (11. - 16. místo)

Největší změna je tak u prostřední skupiny hrané play off způsobem na dvě utkání (doma - venku), kde už nepůjde o účast v Evropské lize, ale o závěrečné umístění. Vítěz by měl být nasazen do třetího kola MOL Cupu a podle informací iSport.cz by měla být i motivace v podobě finanční odměny.

Do skupin o titul i o záchranu se přenášejí body ze základní části, hrát se budou jednokolově každý s každým.

Poslední tým první ligy přímo padá do druhé ligy, mezi elitu postoupí její vítěz - pokud dostane licenci.

Kluby na 14. a 15. místě FORTUNA:LIGY odehrají o setrvání v první lize baráž s třetím a druhým týmem FNL.

