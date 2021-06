Rošády v Baníku: Stronati by měl dostat zelenou, přijde posila ze Sparty!

Den D, hodina H. Brzy by mělo být definitivně jasno o tom, zda Patrizio Stronati (26) posílí Puskás Academy, který za důrazného stopera nabízí Baníku Ostrava přes 22 milionů korun plus bonusy. Maďarský klub ho potřebuje zapsat na soupisku pro Konferenční ligu, člen širšího reprezentačního kádru má o přestup velký zájem. Slezané však ještě šponují cenovku, jednání v tuto chvíli stále intenzivně probíhají. Téměř jisté však je, že do Ostravy v pondělí jako náhrada dorazí posila ze Sparty, souběžně řeší FCB ještě příchod dalších dvou hráčů. O koho jde, jaké jsou podmínky a jaké další přesuny se řeší?

Vzduchem lítají miliony, prémie za postup do základních skupin evropských soutěží, procentuální profit z dalšího transferu a moc hezká smlouva pro Patrizia Stronatiho, který by se chtěl po třech letech v Ostravě vrátit do zahraničí a zajistit rodinu.

Baník však po odchodu Oleksandra Azackého a zranění Ondřeje Kukučky nemá náhradu, proto se celá záležitost už několik týdnů vleče. Vlastně od zimy.

Přesně takové vysvětlení a zamítavou odpověď dostal Stronati od svých šéfů v minulých dnech, od té doby se však zase situace docela posunula. A pořád se vyvíjí, nyní to vypadá na dohodu. I proto, že tvrdý obránce by lukrativní nabídku opravdu moc rád přijal. Už neváhá, má jasno. Držet mermomocí srdcaře, který se domů z Austrie Vídeň vrátil jako volný hráč, by asi nebylo ideální.

Vysoká hra tak v nejbližších hodinách skončí. Pokud Baník vyslyší přání své opory, které za rok končí kontrakt, a kývne na v dnešní době ojediněle lukrativní nabídku, rozjedou se šachy na trase Bazaly-Letná. Ty jsou na Stronatiho odchod navázané.

V Praze si totiž Baník vyhlédl