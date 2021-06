Zbrojovka Zavadila přesvědčila za dva dny: Nebude se mnou problém, slibuje

Když se po čtyřměsíční zkušenosti z manažerské funkce v Opavě zamyslel, došlo mu, že patří na trávník. I ve třiačtyřiceti letech si Pavel Zavadil troufá na profi fotbal. Otevřely se mu tři možnosti ve druhé lize. S nabídkou přispěchaly Prostějov s Frýdkem-Místkem, nezdolný záložník však zvolil Zbrojovku. V jejím dresu válel už v letech 2012–17. Teď se dohodl na roční spolupráci.

Jak se seběhlo vaše druhé angažmá v Brně?

„Před dvěma dny se mi z klubu ozvali, že chtějí, abych se vrátil do Zbrojovky. Řekl jsem, že se musíme kdyžtak dohodnout rychle. Měl jsem dvě jiné nabídky, které byly těsně před podpisem. Jednání s těmi kluby byly velmi korektní. Chtěl jsem k nim být férový. Sám jsem byl zvědavý, jak hodně mě Zbrojovka chce a co je pro to ochotna udělat. Potřeboval jsem to vyřešit hned.“

Evidentně udělala dost…

„Ukázala, že o mě má opravdu zájem. V Brně jsem hrál pět let. Fotbalově jsem se tam cítil velmi dobře. I když jsme se většinou zachraňovali. Poznal jsem tam dobré lidi. Je výhoda, že se vracím do známého prostředí. Jsem zdravý, věřím si. Vždycky jsem se cítil nejlíp v kabině.“

Klub vás prezentuje jako mentora mladých, ale vy chcete být především lídr na hřišti, že?

„Přesně tak. Jsem zkušený, rád pracuju s mladými. Věřím, že jim dovedu pomoct. Tuhle roli jsem měl už tehdy a pak v Opavě. Není to pro mě nic nového. Vím, co s tím. Každý má u mě dveře otevřené. Jsem týmový hráč. Se mnou určitě problém nebude.“

Jak vyřešíte dojíždění? Z Opavy to máte slušných 170 kilometrů.

„Určitě si musím zajistit v Brně bydlení. Chci ho vyřešit co nejdříve, abych měl klid na práci. Už nemám věk na to, abych mohl denně dojíždět. Musím odpočívat. Vím, že začátek mě bude bolet. Delší dobu jsem nebyl v zápase. Ale už měsíc trénuju. Udělám pro to všechno jako vždy.“

Půjdete s týmem po postupu?

„Vnímám, že teď hráči spíš odcházejí. To k fotbalu patří. Věřím, že jiní zase do Brna přijdou. Myslím, že co nejrychlejší návrat do ligy musí být pro klub jasnou prioritou. Takhle to beru a o ničem jiném neuvažuju.“

Kdo vás bude trénovat? Klub jedná s Bohumilem Páníkem, tým však stále vede Richard Dostálek.

„Volal jsem si s Ríšou. Řekli jsme si, jak by to mělo vypadat. V pondělí se sejdeme.“