Slavia „přesadila“ Karafiáta, v Boleslavi se potká se sparťanem Plechatým

Dobře tě znám, vím, co od tebe můžu čekat. A tak to znovu dáme dohromady. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský je znám tím, že po letech obnovuje spolupráci s hráči, s nimiž už se jednou (dvakrát) potkal. A stopy nezřídka vedou až na Žižkov, odkud se odrazil do velkého fotbalu. Jedním z mnoha takových fotbalistů je i Karafiát. Ten se nakonec s koučem sešel na všech štacích, loni v létě ho následoval i do Edenu. Jako volný hráč podepsal smlouvu do roku 2024.

Na podzim však červenobílý dres v lize navlékl jen pětkrát a nasbíral pouhých 175 minut. Jaro už strávil opět v Liberci, kam odešel na hostování. Tam už hrál úplně jinou úlohu a nastoupil do osmnácti utkání. Nyní po šestadvacetiletém hráči sáhla Mladá Boleslav, kde by měl v rámci ročního hostování s opcí rovněž dostat mnohem větší příležitost. Zařadil se tak po bok dalších fotbalistů, které Slavia umisťuje do ostatních týmů, i coby součást vzájemných obchodů. Ve středu Čech už je tak Ladislav Takács, v Jablonci natrvalo zakotvil Jaroslav Zelený, jenž se rovněž chytil na místě stopera, a právě z Boleslavi tam byl převelen Tomáš Malínský.

Boleslav, která už nechce v žádném případě zopakovat sezonu, kdy dlouho místo o účast v evropských pohárech bojovala o záchranu, do toho teď vůbec pořádně šlápla a vsadila hodně na mladé akvizice s potenciálem, nezřídka mládežnické reprezentanty. V přípravě, která začíná dnes, kouč Karel Jarolím postupně přivítá skoro celou jedenáctku nových hráčů. Jedním z nich bude sparťanský stoper Plechatý, který se začal objevovat v základní sestavě Sparty, než z ní vypadl. Po doladění posledních formalit přijde na hostování.

Z Pardubic, kde přispěl k senzační jízdě ligového nováčka, se vrací brazilský záložník Ewerton, ze stejného klubu přichází útočník Ladislav Mužík. Do brněnské Zbrojovky si aktivní boleslavský boss Josef Dufek sáhl pro osmnáctiletého útočníka Daniela Filu, o něhož se zajímala i pražská „S“. Vedle něho z jihu Moravy dorazil i dvacetiletý záložník David Jurásek. Z Prostějova si Boleslav vytáhla kanonýra Davida Píchala, z Moravy přestěhovala i bývalého brněnského brankáře Pavla Halousku. Na roční hostování s opcí pak přichází z Karviné Vojtěch Smrž.

Ale tím to podle všeho ještě nekončí...