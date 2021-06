Tajemný Hoftych k posilám: Nejsme v panice. Co Koscelník a Gebre Selassie?

Hned na úvod přípravy klasická otázka. Jak vypadá kádr?

„V pondělí nás bylo 19 a pět brankářů. Nejde ale o směrodatné počty, Martin Koscelník a Kamso Mara jsou s národními týmy, někteří hráči končili různorodě v předchozích klubech. Pomohli jsme si s kluky z B-týmu, máme zpátky v kádru také navrátivší z hostování ve Varnsdorfu.“

Ondřej Karafiát míří do Mladé Boleslavi, co druhý host z minulé sezony Jan Matoušek? A jsou ve hře i další hráči ze Slavie?

„Vím, že jednání mezi zástupci Slavie a Liberce probíhají. Telefonátů bývá na této trase hodně, ale rozhodně nenastane projekt z loňské sezony, který byl dělaný kvůli evropským pohárům. Nutno dodat, že dopadl oboustranně velmi úspěšně. Matoušek s námi zkraje přípravy trénoval i proto, že mu dobíhá minulé hostování. Bavili jsme se v závěru jara a byť se mu i vinou opakovaných zranění sezona nepovedla, máme zájem, aby s námi spolupracoval dál. Hráč projevil přání v Liberci pokračovat, což je pozitivní, chce se s tím porvat. Cítíme to stejně, víme, že jsme z něj nevymáčkli potenciál, který v sobě má. Věříme, že se všechny strany dohodnou.“

A v přípravě zůstal i Adama Diamé, ohledně něhož padaly otázky už po sezoně...

„Zatím pokračuje s námi, řeší se otázky vedení klubu, jeho agentury i Vlašimi. Je v tréninku a zatím to necháváme být, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál.“

Definitivní je příchod Ondřeje Novotného a téměř dotažené také hostování Filipa Havelky ze Sparty. Co si od nich slibujete?

„Ondra může být výraznou posilou útoku a Filip je kvalitní, ligou ostřílený hráč. Věříme, že u něj může být adaptace okamžitá. A co se týče dalších posil, věřím, že už v úterý může přijít jeden kvalitní hráč, ale zatím musím být tajemný. Hodně o něj stojíme. Další posila by mohla dorazit třeba okolo týdne, ale nejsme pod tlakem. Nejsme ve stresu. Liberec je zvyklý během období projít změnou, můžeme si pomoct třeba až v horizontu rakouského soustředění, určitě nejsme v panice. Zůstalo nám gró sestavy, celá obrana a dost kvalitních záložníků.“

Ale střed hřiště i útok ale asi vyřešeny zcela i tak nejsou, ne?

„Samozřejmě cítíme, že dva tři hráči, kteří mají kvalitu a nejsou to kluci na zkoušku, by měli přijít. Nebo víme, že přijít musí. Bavíme se o středu hřiště, útoku a případně postu krajního záložníka. Máme stále v týmu Kamsa Maru, který skončil s národním týmem, a Martina Koscelníka, jenž hraje na EURU. Můžou odejít, ale zatím neodešli, budeme reagovat v průběhu dalších dní.“

Další otázka míří právě na odchody. Jak to s touto dvojicí a případně se zbytkem kádru vypadá?

„Momentálně bych řekl, že o Martina Koscelníka i díky evropskému šampionátu registrujeme velký zájem. Uvidíme, jak se budou jednání vyvíjet, u něj je každopádně odchod nejpravděpodobnější i z hlediska posunu v kariéře. A Kamso Mara… Každý půlrok je v pozici, že se má touhy posunout dál. U zbytku kádru je potřeba počkat.“

Liberec - Sparta: Koscelník motal Hancka, z úhlu pak mířil nepřesně

Z dálky se zdá, že se zasekla také jednání s Theodorem Gebre Selassiem. Došlo k posunu v jednáních?

„Zajímá mě to asi stejně jako fanoušky, jsme na stejné vlně. Theo s námi nezačal trénovat, což ale bylo takto na vzájemných debatách prezentováno. Diskuze probíhá neustále. Jsme spolu v kontaktu stejně tak jako on a vedení, myslím, že si potřeboval vzít oddechový čas. Po devíti letech sestoupit v klubu, kde jste loučící se legendou... Třepalo by to s každým hráčem a my určitě netlačíme na pilu. Momentálně se vše komunikuje.“

Už jste přemýšlel, jaký post by mohl potenciálně dostat?

„Bavili jsme se o tom. Víme, že umí hrát pravého beka, pravého halfbeka a použitelný je i na stoperu. Až na to přijde, debatu rozvineme podle tréninku, jeho cítění i toho, kde by byl nejplatnější. Pokud se vše podaří, přijde do Liberce hráč se skvělou historií. Chce se vrátit, může být velkým přínosem. Pro nás bude případně klíčové, aby vymáčkl svůj potenciál, ale o postech se teď ještě nemá cenu bavit.“

Předpokládám, že už se po předchozích zkušenostech razantní obměny kádru nebojíte...

„Dostali jsme citelné zásahy jako třeba odchod Kuby Peška, který pro nás dělal velká čísla. Jhon Mosquera byl také hodně platný pro ofenzivní hru, Michal Sadílek měl přirozeně velkou kvalitu. Všichni dodali přínos pro tým, třeba Gebre (Selassie) je ale schopný nahradit kohokoliv, Havelka je další zkušený hráč. Ondra Novotný má potenciál, navíc jsme vytipovali dvě tři jména, která jsou na dobré cestě k nám. Věřím, že pokud dorazí, postavíme opět konkurenceschopný tým. Vloni jsme sice získali sedm hráčů na hostování, ale vím, v jakém stavu byl třeba Júsuf, který týden před ligou po dvaceti minutách vzdal utkání na Rapidu s tím, že ho tahal zadní stehenní sval. Za týden jsme pak začínali ligu, před prvním mačem v Olomouci jsme vypadali hodně špatně a pak jsme porazili Plzeň 4:1. Máme zkušenosti, pevně věřím, že navážeme. Nemusí přijít na začátku přípravy top výkony, ale klíčové je se zlepšovat.“