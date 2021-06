Zlín má nového mecenáše! Climax mu dá miliony a chce úspěch

Nezájem sponzorů o sport? Jsou výjimky. I v Česku. Společnost Climax se sama rozpumpovala ke spolupráci se Zlínem i hokejovým Vsetínem. Ten chce co nejdříve dostat zpátky do extraligy. Ve fotbale by „stačil“ evropský pohár. „Komu by se to nelíbilo?,“ pousmál se ředitel David Žabčík, jenž se označuje za fotbalového fanatika. Takových je prý ve firmě víc…

Jako hráč to Žabčík dotáhl do divize. A mohl jít výš. „Pak jsem ale dal přednost vysoké škole, což bylo velmi dobré rozhodnutí,“ prohlásil po podpisu kontraktu s FC Fastav. Dnes šéfuje firmě s miliardovým obratem a exportem rolet, žaluzií a dalších komponentů do 32 zemí světa. Tohle partnerství si nyní hýčká fotbalový Zlín. Logo Climaxu budou mít hráči na prsou nových dresů. „Je to pozitivní impulz pro náš všechny, veřejnost i fanoušky. Jsme schopni tento klub nasměrovat správným směrem,“ mnul si ruce viceprezident Zdeněk Grygera.

V minulé sezoně se tým sotva zachránil. Po příchodu nového mecenáše bude mít vyšší cíle. Climax se nespokojí s průměrností. „Máme obrovskou radost. Je i ocenění naší práce, že chtějí hrát ligu s námi,“ prohlásil potěšeně ředitel klubu Leoš Gojš.

Když se majitelé Climaxu rozhodli finančně proniknout do sportu, fotbal byl jasnou prioritou. A pak hokej, neboť ve Vsetíně je fenoménem a zakladatelé firmy pochází právě z této oblasti. „Jsme ryze česká společnost, hrdá na náš region. Chtěli jsme zůstat tady, i když naše výrobky jdou hlavně na export. Jsme ochotni investovat nejen peníze, ale i čas, energii a zkušenosti. Rádi klubu pomůžeme. A také se rádi učíme. Fotbal je pro nás zatím neznámý,“ vyznal se Žabčík, jenž zápasy Zlína navštěvoval už dříve.

Spolupráce má být dlouhodobá. Teď je podepsaná smlouva na dva roky s tím, že se obě strany otestují a vyhodnotí, zda má smysl pokračovat dál. „Je to ideální doba na to, abychom se poznali a zjistili, zda máme stejné hodnoty,“ mínil ředitel Žabčík. Climax bude mít svého zástupce v představenstvu, po svém jménu v názvu klidu netouží. „Chceme posouvat věci dopředu a přinášet radost,“ dodal odhodlaně.

Nový vítr a větší ambice klub nutně potřebuje. Záhy má představit nového útočníka. Zatím dorazily dvě posily z Baníku, záložníci Martin Fillo a Robert Hrubý.