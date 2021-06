Slavia zahájila přípravu s Plavšičem, mladíky i nevyřešeným Kačarabou

Někteří slávisté se smýkají na probíhajícím EURO v dresu reprezentace, ti ostatní mezitím zahajují přípravu. Ve čtvrtek odjede dvacet hráčů českého mistra na osmidenní kondiční soustředění do rakouského Aigenu. I s mladými nováčky, a i třeba s Tarasem Kačarabou, který ještě stále nemá vyřešenou budoucnost v klubu.

Lukáš Masopust a spol. samozřejmě chybí. Celkem sedm slávistů reprezentuje svou zemi na EURO – pět Čechů a dva Slováci. Kromě Masopusta ještě Jan Bořil, David Zima, Tomáš Holeš a Petr Ševčík, východní sousedy Jakub Hromada a Ivan Schranz.

A pět si jich ještě „vybírá“ dovolenou. Oscar Dorley, Júsuf Hilál, Peter Olayinka, Nicolae Stanciu a Abdallah Sima.

Ti se budou ke svému mateřskému klubu připojovat postupně a pochopitelně jistě nestihnou odjezd na kondiční soustředění, které Slavii začíná ve čtvrtek v rakouském Aigenu.

Na něj odjede třeba stoper Taras Kačaraba, na něhož ale stále „sešívaní“ neuplatnili dvacetimilionovou opci. Ve hře je snížení domluvené částky a použití hráčské kompenzace, pro příklad třeba útočníka Jana Matouška, který se Slovanem Liberec zahájil přípravu.

Kačaraba je pořád v jednání i proto, že Slavia ještě pořád oficiálně neposílila oslabený stoperský post, kde chybí dlouhodobě zraněný David Hovorka a na začátek „evropské“ sezony i potrestaný Ondřej Kúdela, který ale na soustředění samozřejmě jede.

Podle nedávného vyjádření předsedy Jaroslava Tvrdíka pro klubový web by mohl klapnout příchod středního obránce z norského Molde Šeriffa Sinyana, tím by klub nemusel tolik tlačit na Simona Deliho. Bruggy totiž nejdřív měly souhlasit, že afrického stopera červenobílým uvolní zadarmo, a na českém mistrovi by už byla „jen“ dohoda s hráčem na přijatelných podmínkách. Podle posledních zpráv ale belgický klub nakonec tak levný nebude.

Na střed obrany si tedy kouč Jindřich Trpišovský omrkne 18letého Filipa Prebsla, který v minulé sezoně hostoval ve Viktorii Žižkov. Je možné, že v kádru ale mladý hráč s velmi dobrými dirigentskými schopnostmi nezůstane, zájem nejspíš projeví spřátelená Vlašim.

Další mladík na soustředění, Kryštof Obadal, má pikantnější historii. Začínal na Slovácku, odkud zhruba v patnácti letech odcházel do dorostu Slavie. Na přelomu loňského a tohoto roku se ovšem na Slovácko vracel, v Edenu převážil názor, že profesionální smlouvu levý bek nakonec nedostane, proto jeho přesazení zpátky domů nebyl žádný problém.

Během půl roku je ale znovu v „sešívaném“. Klíčový moment měl přijít v jarní části dorostenecké ligy, konkrétně v zápase Slavia-Slovácko, kde levý bek zaujal přímo trenéra áčka Jindřicha Trpišovského. Přestup ještě není definitivně dotažený, ale 18letý sběratel obrazů má svolení připravovat se s novým-starým klubem. V plánu zatím je, že by v sezoně měl nejčastěji nastupovat za třetiligovou juniorku.

