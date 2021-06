Sen Brna: K Šádkovi i Nezmar! Má přivést investora, co tomu brání?

Elitní tuzemské funkcionářské mozky mají v ideálním případě křísit slávu Zbrojovky. Po plzeňském Adolfu Šádkovi, jehož neoficiální zapojení do chodu klubu už přiznal i majitel Brna Václav Bartoněk, byl podle informací deníku Sport osloven rovněž Jan Nezmar! „Chtěli by, aby vedl sportovní úsek a přivedl s sebou i investora,“ uvedly dva zdroje. Kdo by jím mohl být? To i další detaily se dozvíte v článku iSport Premium.