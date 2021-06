Trpišovský ví, že musí být ve střehu: Holeš předčil hráče Barcelony

Co říkáte na výkony vašich hráčů na mistrovství Evropy?

„Myslím, že kluci hrají skvěle, celkově jdou výkony našeho týmu nahoru. Proti Nizozemsku odehrál nejlepší zápas na šampionátu. Když budu mluvit za naše kluky, byl jsem z nich nadšený. A to i třeba z Vládi Coufala nebo Tomáše Součka. Je radost vidět je v reprezentačním dresu.“

Jak moc jste nadšen z Tomáše Holeše?

„Z něj mám speciální radost, v posledním zápase sehrál klíčovou roli, nejen gólem a asistencí, ale celkovým výkonem. Hraje skvěle. Bavili jsme se o tom s kolegy, proti němu hrál De Jong z Barcelony, Tomáš ho předčil a byl pro tým prospěšnější než on. Je to pro něj skvělá vizitka. Jeho přesun na pozici ve středu zálohy se povedl možná víc, než jsme oba doufali. Když jsme se o tom vůbec poprvé bavili, byl takový nejistý. Ale říkal jsem mu, že Lahm taky zvládnul přesun asi v sedmadvaceti z beka doprostřed hřiště. On píše podobný příběh.“

Můžete Holešovu proměnu z krajního obránce v defenzivního záložníka přiblížit?

„Po odchodu Tomáše Součka nám zůstala v sestavě díra, zkoušeli jsme tam různé hráče. Seděli jsme třeba pět hodin u videa a hledali jsme hráče ve všech možných soutěžích, třeba ve druhé švýcarské lize, ve Skandinávii, denně jsme sledovali pět šest hráčů. Nikoho se nám nepovedlo přivést. Buď nám ten hráč nevyhovoval parametrově, nebo nebyl dostupný. První myšlenka, že bychom tam zkusili Tomáše, vznikla před přípravným zápasem s Bröndby Kodaň.“

Holeš po osmifinále: „Nejlepší zápas v životě.“ Šilhavý před ním smeknul

Jak vás to napadlo?

„Šli jsme s Houšťou (asistentem Zdeňkem Houšteckým) za Tomášem, koukal jsem na něj zezadu a říkal jsem, že furt hledáme šestku, ale možná ji máme tady v týmu. Cítil jsem, že má všechny parametry – je soubojový, fotbalový, umí přenášet hru, má skvělou hlavu, rychlost, v krvi i defenzivu. Bavili jsme se o tom, že to musíme vyzkoušet. V tom zápase proti Bröndby nastoupil ve středu Lukáš Provod a hrál tam skvěle, pak jsme od toho trochu ustoupili. Lukáš Provod na šestce naskočil pak i na Bohemce, kde se nám ten zápas nepovedl, hledali jsme dál. Když přišla pauza kvůli koronaviru, rozhodli jsme definitivně, že tam Tomáše vyzkoušíme. Celou dobu jsme na tom pracovali.“

Jak?

„Dávali jsme ho na tuhle pozici v trénincích, modelových zápasech. Seděli jsme s ním u videa, pouštěli jsme si s ním asi dva celé zápasy Tomáše Součka za Slavii v Evropě, ukazovali jsme si, kde se pohyboval a tak dále. Tomáš je hodně učenlivý, pracovitý. Ze začátku byl překvapený a říkal, že je v nějakém věku a že je to pro něj velký skok. Zvládl to za extrémně krátkou dobu. Situace u druhého gólu proti Nizozemsku ho charakterizuje. To byl v podstatě ztracený balon, do té situace by šel jeden hráč z dvaceti. Tomáš nespekuloval, vyrazil a udělal to krásně. Jsem z něj nadšený a dojatý. Byl to velký risk i pro něj. Ale díky tomu přesunu je teď na EURO a hraje takové zápasy. Možná je škoda, že na tomhle postu nezačal dřív. Trochu ho hecuju, říkal jsem mu, že kdyby tam hrál od dvanácti let, je třeba dneska v Premier League.“

Daří se i Lukáši Masopustovi. Nepřijde vám, že mu příchod Alexandra Baha nakonec prospěl?

„Myslím si, že je o pár procent prospěšnější na pravém obránci než v záloze. Když přišel Alex Bah, s konkurencí se trochu vyrovnával. Ale našli společnou řeč, oba jsou schopní rotovat, skvěle si vyhověli. Jaro měl takové, že nebyl úplně přetížený. U něj je to hodně o sebevědomí a o hlavě, jinak má obrovský přínos. Je zvyklý na spolupráci s Vláďou Coufalem, myslím, že pravá strana hraje skvěle, je velmi nebezpečná. Je vidět, že spolu hráli dva roky. Jsou velcí kamarádi, spali spolu na pokoji na soustředěních. Pomohl mu i gól s Albánií. Teď je na svém topu, fyzicky, běžecky, fotbalově, sebedůvěrou. Patří mezi hráče, kteří hráli Ligu mistrů, dvakrát došli do čtvrtfinále Evropské ligy, hráli o tituly. Mají tyhle konfrontace za sebou, to jim pomáhá.“

Nebojíte se, že po šampionátu někdo z reprezentantů odejde?

„Stát se to může. Kluci hrají na šampionátu proti hráčům, kteří na sobě mají velké cenovky. Třeba Lukáš Masopust je strašně nedoceněný hráč. Spousta lidí má v hlavě, že nedá nějaké šance, ale podívejte se, jaký má přínos pro tým. V tom předčí hráče, kteří proti němu hrají a stojí od dvaceti milionů eur výš. O Vláďovi Coufalovi snad ani nebudu mluvit, podle mě patří na svém postu mezi dva nejlepší hráče v Premier League. Uhlídal Depaye, Grealishe a další, vymaže je a ještě je nebezpečný i v ofenzivě. Mám radost, i když samozřejmě případná nabídka se bude týkat West Hamu a ne nás. Je jasné, že kluci musí zaujmout zahraničí týmy a skauty.“

Jste na zájem o své hráče připraven?

„Bude nás to provázet celé léto. Budeme muset být ve střehu až do konce přestupního okna. Na ty hráče nemusí přijít nabídka hned, ale trh se začne hýbat po EURO, nejlepší kluby začnou kupovat hráče, budou sahat do týmů ve svých soutěžích, ty pak budou hledat jinde. Takže může se stát, že nějaký transfer přijde až za měsíc. Trochu to známe, Vláďa Coufal i Tomáš Souček přestupovali na konci přestupového okna. V klubu apeluji na to, abychom byli na případné odchody připravení. Čím dál kluci půjdou, tím víc budou kluby z vyspělé Evropy přesvědčovat o tom, že na to mají.“

Jak je naopak reálný příchod Michaela Krmenčíka z Brugg?

„Michael projevil velký zájem vrátit se do Česka. Věříme, že je v něm potenciál, který ještě úplně neprokázal. Znám ho od osmnácti let. Chtěl jsem ho už jako mladého do Viktorky Žižkov, pak byl na spadnutí jeho přestup do Liberce, ale nakonec zůstal v Plzni. Útočníků dostupných pro český trh moc není. V Evropě jejich cena začíná asi na pěti milionech euro, a to i u hráčů, kteří nemají pevné místo v sestavě. Situaci sondujeme. Bruggy mají velké požadavky, které nemůžeme splnit. Jednání probíhají. Pokud to bude schůdné, budeme rádi, když to dopadne.“

Pohnul se příchod obránce Sheriffa Sinyana z Molde?

„Je pro nás prioritou celého přestupového léta. Vidíme v něm velký potenciál, myslíme si, že se hodí do našeho stylu. Hrozně k nám chce, jsme ve spojení s agentem. Probíhají jednání s klubem, Molde ale zatím není nakloněno přestupu. Řeší se to. Hráč řekl klubu, že by chtěl, aby ho uvolnili. My jsme s ním dohodnutí. Bohužel není dohoda mezi kluby. Děláme maximum, stopera potřebujeme. O něm jsme stoprocentně přesvědčení.“

Jak moc vám povedené tažení národního týmu komplikuje přípravu na novou sezonu? Nemůžete vědět, kdy se k vám reprezentanti připojí, přitom liga začíná za necelý měsíc.

„To je pro nás druhá strana mince. Je to obrovský problém. Když si promítneme, co ti kluci mají za sebou v sezoně, která byla extrémně dlouhá. V zimě nebyla skoro žádná dovolená, teď naskočili do bubliny a jedou dál. A do toho si představíme, co nás čeká do 20. prosince. Plánování je těžké, protože nevíme, kdy se k nám připojí. Víme, že jim po šampionátu musíme dát volno, zároveň je chceme využít v předkolech, protože ta jsou pro nás jedním z vrcholů sezony. Budeme k tomu přistupovat individuálně. David Zima třeba neodehrál ještě ani minutu a je na EURO v jiném režimu než třeba Lukáš Masopust, který absolvuje všechny zápasy. Budeme to řešit, až skončí v reprezentaci.“

Jak jste zatím spokojený s prací Srdjana Plavšiče a Ubonga Ekpaie?

„Je na nich znát deficit, který oba měli. Srki (Plavšič) měl antibiotika, byl nemocný, ke konci sezony nehrál. Odběhal vše, co má, ale trochu to kouše. Bojuje. U Ubonga je to v podstatě to samé. Má výpadek herní praxe po zranění kolena, je to na něm znát hodně. Je někde na padesáti procentech herní kondice, na kterou jsem u něj byl před třemi lety zvyklý. Oba jsou pevně odhodlaní pracovat a zlepšit, vědí, že to potřebují, aby se dostali do kádru. Jsem s nimi spokojen. Třeba Srdjan má puchýře na noze, při běhu kulhá, ale chce to zlomit, protože ví, že je to pro něj důležité. Oba jsou dobře nastavení, chtějí manka dohnat.“

Co celkově říkáte na mistrovství Evropy?

„Myslím, že je to celkově takové očekávané, ve skupinách bylo na hráčích vidět, že za sebou mají dlouhou sezonu a pak měli pauzu. Někteří byli trochu nerozehraní, jako by trochu vypadli z tempa. Ty zápasy neměly moc velkou intenzitu. Teď v play off jsou to skvělé zápasy. Včera to byla obrovská lahůdka, to ani nebyl fotbal, ale umění. Je nádhera se na takové zápasy dívat, to je fotbal se vším všudy, góly, ofenzivní hráči na všech postech, všichni chtějí hrát nahoru. Vždycky někdo upoutá individuálními výkony. Je mi líto, že vypadli Portuglaci, na ně jsem se vždycky rád díval. Na Jotu, Ronalda, Bernarda Silvu, Fernandese. Líbil se mi Renato Sanches. V každém týmu jsou skvělí hráči. Baví mě sledovat hráče, jako je třeba Xhaka. To je vůdce týmu, emoční hráč, který ten svůj tým dotlačil k něčemu, o čem ani nevěděl, že v něm je. Vyrovnali se Francouzům. Benzema, Mbappé nebo Pogba jedou domů a naši kluci pokračují na šampionátu. To je skvělá vizitka pro celý český fotbal, kterou potřebujeme. Potřebujeme zvednout podmínky, abychom udrželi klubovou a reprezentační úroveň.“