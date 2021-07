Bude Sparta pevnější vzadu? Rozbila bank, memento přišlo v derby

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Minulou sezonu zakončila na druhém místě, po čtyřech letech se znovu probojovala do Evropy. V té nadcházející se Sparta touží posunout zase o kus dopředu. K tomu je ovšem potřeba splnit základní podmínku: výrazně utáhnout šrouby v defenzivě. Letenští byli v tomhle směru hodně činní. Pavel Vrba ovšem ze své hlavní filozofie, tedy všechno dopředu, nehodlá couvnout. Bude tenhle mix stačit?

Psal se začátek května letošního roku. A Pavel Vrba, kouč zaměřený prakticky výhradně na ofenzivu, vystoupil s pro sebe hodně necharakteristickým prohlášením. „Běží mi hlavou, že se budeme muset vrátit k nějakým věcem, co se týká defenzivy. V minulém zápase to od nás v obraně vypadalo hodně špatně, musíme se tomu věnovat.“

Tím minulým zápasem bylo derby v semifinále MOL Cupu, Sparta doma od Slavie dostala tři góly. Pro zkušeného kouče to mohlo být jakési memento, že bez pevnější obrany to zkrátka nepůjde.

I proto klubové vedení v létě neváhalo a za stopera Dávida Hancka položilo na stůl přes šedesát milionů korun. Sparta si navíc dala extrémně záležet, aby doléčila dlouhodobé marody Lukáše Štetinu s Filipem Panákem. První jmenovaný mohl podle informací deníku Sport teoreticky naskočit už v závěru minulého ročníku, Pražané ale nechtěli vůbec nic uspěchat.

Výsledkem je, že na prahu nové sezony mají k dispozici pět velmi zajímavých možností. Kromě výše zmíněných i zkušeného reprezentanta Ondřeje Čelůstku a talentovaného mladíka Martina Vitíka.

„Je to pro mě mnohem komfortnější situace. Tím, že se uzdravili Štetina s Panákem, se konkurence výrazně zvýšila. Máme hned víc možností, jak sestavu složit. To je samozřejmě dobře,“ pochvaluje si Vrba.

Pro Spartu je nyní životně důležité, aby její středoví obránci zůstali fit. Navzdory proklamacím totiž platí, že i tohle léto Vrba piluje především ofenzivu. Výstavbu hry, přechodovou fázi, koncovku. Ne snad, že by se na trénink defenzivy rezignovalo, pro letenského kouče ale vždycky byla a nadále i je spíš na vedlejší koleji. To ostatně není žádné tajemství.

„Sparta je mužstvo, které by mělo vynikat v ofenzivě. Neměla by se zaměřit na bránění výsledků. Pořád budeme chtít nastřílet co nejvíc gólů,“ ubezpečuje Vrba.

Už v první plzeňské éře zkušeného trenéra se mluvilo o tom, že si může dovolit klást takový důraz na útočnou složku hry, protože defenzivu podrží individuálně vysoce kvalitní stopeři.

„Je pravda, že Čišovský, Bystroň či Ševinský byli spolehliví směrem dozadu, zároveň ale dokázali tvořit hru. Obranu jsme měli postavenou na hodně ofenzivních hráčích. Byl bych rád, kdyby to bylo i ve Spartě. Věřím, že k tomu máme vhodnou typologii i kvalitu,“ doufá Vrba.

Na papíře to tak skutečně vypadá. V reálu ale musí být všichni k dispozici. Proto taková pečlivost, pokud jde o postupné návraty marodů. Proto rozbitý bank ve snaze udržet Hancka. Pokud tahle letka zůstane kompaktní, existuje vysoký předpoklad, že počet inkasovaných branek bude klesat.

To je ostatně nezbytnost, pokud chtějí rudí pomýšlet na další vzestup. Čísla totiž nelžou. Slavia poslední tři tituly získala v situaci, kdy dostala 20, 10 a 23 branek. Pro porovnání – Sparta jich v minulé sezoně nakoupila 43.

„Když se ale podíváte na českou ligu, v poslední době uspějí spíš týmy, které chtějí hrát ofenzivní fotbal, jsou aktivní, dominují,“ upozorňuje Vrba.

V tomhle směru Letenští žádný problém nemají. Že budou střílet góly a budou jich střílet mraky, o tom není nejmenších pochyb. Ostatně, od nástupu Vrby jich do konce ligového ročníku nasypali 49. O celých 15 víc než Slavia.

V obraně ale potřebují utáhnout šrouby. Alespoň na nějakou přijatelnou úroveň. „Jsou zápasy, které mohou být klíčové pro celou sezonu, a tam defenziva musí pracovat. Z tohoto pohledu jsme hledali hráče, kteří by nám pomohli. Uzdravili se dva stopeři, tím jsme se de facto posílili. Proto nebyl důvod doplňovat mužstvo za každou cenu,“ vysvětluje Vrba.

Se současným stavem (nejen) zadních řad je spokojený. Přesune se dobrý rozmar i do sezony? Musí, pokud chce Sparta zahájit frontální útok na nejvyšší mety.