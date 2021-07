Condé je zpět ve Zlíně. V Africe psychicky strádal, návrat řešil i majitel

Co je se zlínským Cheickem Condem? • Michal Beránek (Sport)

Sláva, nazdar výletu! Po čtyřech měsících přivítali ve Zlíně záložníka Cheicka Oumara Condeho (20), který byl na začátku března vyhoštěn z Česka kvůli propadlému pasu. Komplikovaná operace kolem jeho návratu z Afriky byla nyní úspěšně dokončena. Talent z Guineje se ode dneška zapojí do tréninku s týmem a měl by být připraven už na první ligové kolo se Slavií.

Conde is back. Agent Daniel Chrysostome s radostí zvěstoval víkendové přistání svého klienta na letišti v Praze. Čtvrt roku poté, co musel z Česka zmizet. Teď už má zase papíry v pořádku a může pokračovat ve zlínském angažmá. „Jsme rádi, že je zpátky. Pořád jsme s ním počítali. Jenom jsme nevěděli, kdo přesně to bude. Jeho pozici ve středu zálohy jsme neřešili,“ upozornil Zdeněk Grygera, generální manažer FC Fastav.

Dynamický středopolař, o něhož se na podzim přetahovaly Sparta se Slavií a roztáčely milionovou hru, musí nabrat zápasovou kondici. Naposledy nastoupil šestého března proti Bohemians (0:0). Pak byl deportován do Afriky, kde trénoval ve fotbalovém centru v metropoli Conakry. Poslední dny strávil v senegalském Dakaru, kde má Guinea velvyslanectví. Naběhaný bude, ale cit pro míč a rytmus hry je potřeba znovu obnovit. „Uvidíme, jak bude vypadat. Věřím, že se brzy vrátí v takové formě, jako byl předtím,“ přál si druhý muž Zlína. „Tihle kluci to mají dané od Boha. Nepotřebují tolik času na trénink jako my Evropané,“ ověřil si.

Získat všechny dokumenty pro jeho návrat zabralo dlouhé měsíce. Speciální pochvalu za vytrvalost si od Grygery vysloužil sekretář klubu, který byl ve spojení s policií i ambasádou. „Lukáš Pantálek to řešil skoro denně, byl koordinátorem celé akce. Zapojil se i majitel (Zdeněk Červenka). Probíhalo to na dálku, nebylo to jednoduché,“ vylíčil bývalý reprezentant.

Během dlouhé pauzy Conde na rodném kontinentu psychicky strádal. Žije pro fotbal, na jeho výdělku jsou závislí i jiné členové rodiny. Chtěl hrát, posouvat svou kariéru. A najednou nemohl. Jen čekal, kdy se celá věc vrátí do normálu a dostane pokyn, že může sednout na letadlo do Evropy. „Cítil nejistotu,“ potvrdil Grygera. „Nebylo snadné mu říkat, že za dva tři týdny budeme mít nějaké informace. Je velice rád, že je zpátky a že může pokračovat v tom, co nastartoval.“

Další změny v kádru nejsou nyní v plánu. Klub nečekaně prodloužil kontrakt s gruzínským záložníkem Vakhem Čanturišvilim, který byl rozhodnutý odejít z české ligy do zahraničí. „Chtěl jít ven, ale dnes je situace na trhu jiná než dřív. Vyjednávali jsme s ním celé jaro a nakonec jsme se dohodli na podmínkách,“ shrnul manažer. I narození druhého dítěte tak oslaví Vakho se spoluhráči v Baťově městě.

Novou smlouvu chtěl ve finále podepsat i stoper Petr Buchta, jenž rovněž nesehnal vhodný klub v cizině. Ovšem Zlín už měl v té době plno, takže musel vzít zavděk Karvinou.