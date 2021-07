Krmenčík dal fanouškům nápovědu: Praha novým domovem. Kam má blíž?

Zatímco podle informací Sportu má Michael Krmenčík blíž angažmá pod Jindřichem Trpišovským ve Slavii, geograficky to bude mít podstatně blíž ke Spartě. „New home,“ ohlásil na instagramu k panoramatickému výhledu ze svého nového bytu.

Bydlet bude v Dejvicích, jen pár minut pěšky od Letné, kde své domácí zápasy bude koučovat jeho dlouholetý mentor Pavel Vrba v roli trenéra Sparty. Nový Krmenčíkův fotbalový domov ale zřejmě bude o několik kilometrů dál – v Edenu.

V Belgii, kam přestoupil z Plzně, se mu nelíbilo. „Abych byl upřímný, do Brugg už se nikdy nechci vracet. S rodinou jsme se dohodli, že bychom se chtěli vrátit zpátky do Česka. Přiznávám, že jsem v kontaktu se Spartou i Slavií, ale doba je taková, že Bruggy za mě chtějí moc vysokou částku. Zatím nejsou schopny přijmout jakoukoli nabídku, tak uvidíme. Každopádně platí, že bych chtěl v Česku vyhrávat spoustu trofejí,“ zněla jeho odpověď na tiskové konferenci ještě předtím, než Češi zahájili EURO.

„Máme trend a dohodu, že budeme komentovat jen uzavřené přestupy. Ale samotný hráč to potvrdil, nemá smysl popírat, že na tomhle transferu pracujeme. Máme o něj zájem, vychází to z pevného přesvědčení trenérského týmu, že má Slavii co nabídnout,“ potvrdil v klubové televizi o pár dní později Jaroslav Tvrdík.

V průběhu turnaje v Bruggách zjistili, že se razantnějšího zvýšení poptávky nedočkají a podle informací Sportu vedení belgického týmu kývlo na nabídku sešívaných. Definitivně ale ještě hotovo není.