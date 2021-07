Kouč Zlína: Úplně to neladí, ale Slavia taky buduje. Jak vypadá Conde?

Už příští neděli dorazí do Zlína mistrovská Slavia. Výběr trenérského prvoligového nováčka na ni vyrukuje bez zraněných Lamina Jawa a Martina Filla. V přípravě porazil jen třetiligový Uničov. Na druhou stranu, ani jednou neprohrál. „Hru, kterou trénujeme, vidím v určitých fázích. Mančaft je kvalitní. Ještě je ale před námi spousta práce, úplně to neladí,“ hodnotí střízlivě trenér Jan Jelínek.

Asi je lepší chytit Slavii v prvním kole a doma než v desátém, co?

„Uvidíme, v jaké přijede sestavě. Zase tam má spoustu změn. Taky něco buduje. Rozhodně musíme zlepšit důraz a poctivost v osobních soubojích. Tohle bylo v prvním poločase s Brnem na slabé úrovni. Chceme hrát náročný fotbal. Tohle je za mě málo. Musíme přidat, odrazit se od práce.“

Hlavně proto jste v generálce neporazili Zbrojovku?

„Brno mě překvapilo propracovanou rozehrávkou. Vycházela jim velmi dobře. Některé výkony našich hráčů v prvním poločase, to pro mě bylo zklamání. Ve druhém se to zvedlo, soupeře jsme dostali do hlubokého bloku. Stíhali jsme je ještě zachytávat, jen nám to dvakrát proletělo šestnáctkou. Ale když takto pětačtyřicet minut dobýváme, musíme být daleko nebezpečnější. Pokud chceme zlepšit výkony v lize, musíme si poradit s Brnem i s Prostějovem.“

Zlín v přípravě Uničov 5:1 Slovan Bratislava 1:1 Trenčín 1:1 Prostějov 2:2 Zbrojovka Brno 1:1

V jakém stavu se vrátil po čtyřech měsících v Africe záložník Cheick Conde?

„Je vidět, že trénoval s míčem, herní praxi má. Zvládl to velmi dobře. Měli jsme spolu mítink. Říkali jsme mu, jak hrajeme, co si od něj představujeme. Kondičně samozřejmě potřebuje doladit, aby vydržel devadesát minut. Ale i díky jeho příchodu jsme po pauze brzdili protiútoky Brna. Chtěli jsme ho vidět, v tréninkovém procesu jsem ho ještě neměl. Proto se proti Brnu do nominace nevešel Pedrito. Jsem spokojený s tím, jak hráči pracují. Někteří to odmakali úplně do mrtě. Každý mančaft se chce zlepšovat. Je to postupná práce. Není to o tom, že uděláme přípravu a najednou to vyletí.“

Těsně před ligou se zranil Martin Fillo, posila z Baníku. Na první kolo nebude, že?

„V úterý přijede, čeká ho kontrolní sono. Teď je v Plzni, má tam perfektní péči. Každý den jsme v kontaktu, posílá nám medikaci. Na Slavii nebude, s tím nepočítám.“

Nechybí vám další útočník, typologicky náhrada za Poznara?„Každý trenér chce gólového útočníka. Ale máme možnost přivést někoho, kdo nastřílí dvanáct branek? Vždyť nejlepší střelec minulého ročníku měl patnáct. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby tady byl někdo k Poznymu. Máme Fantyho (Antonína Fantiše), celou přípravu s námi udělal mladý Bobčík. Alternativou je i Jawo. My se nemůžeme spoléhat jen na Poznara. Potřebujeme se dostat do nebezpečných situací ve více lidech. Hraje deset lidí. Ať dávají góly Hlinka, Hrubý, Janetzký. Centry ještě neměly potřebnou kvalitu.“