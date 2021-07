Slavia vyhlíží vyšťavené opory. Jak zapojit Bořila a spol. a kdo na záskok?

Předposlední srpnovou neděli loňského roku si zařádili v Českých Budějovicích, na začátku července v ázerbájdžánské výhni padali smutkem a vyčerpáním po vyřazení od Dánska ve čtvrtfi nále mistrovství Evropy. Sezona Jana Bořila, Lukáše Masopusta, Tomáše Holeše a Petra Ševčíka trvala 314 dní, střihli si během nich až šedesát zápasů. Dnes končí čtyřem důležitým hráčům Slavie čtrnáctidenní dovolená a jdou zase do práce. Musí. Mistr je potřebuje, za dva týdny a pár dní už hraje o Ligu mistrů. „Kdyby měli o týden víc, bylo by to mnohem lepší. Třeba Bořil nebyl na EURO v ideálním rozpoložení, asi by potřeboval delší odpočinek,“ přemítá o slávistickém rébusu Vlastimil Palička. Rozhovor s ním najdete v zamčené části článku.

Zápřah jako v Anglii. Myslíte, že je to pro hráče v tuzemsku nemožné? Zeptejte se třeba slávistů Jana Bořila nebo Lukáše Masopusta, ti v pekelném rytmu jeli. Jasně, rozdíl v intenzitě ligových duelů je patrný, na druhou stranu se červenobílí hojně představují i na mezinárodním pódiu a pořád se snaží hrát náročně.

Bořil má v nohách za uplynulou sezonu za klub a reprezentaci 55 zápasů a 4 664 minut, Masopust zasáhl dokonce do 61 utkání, v nichž zvládl 3 805 minut. Chcete porovnání? Tomáš Souček, který je ve West Hamu i národním týmu maximálně vytěžovaný, počítá 56 zápasů a 4 892 minut. Ale bude mít o deset dní delší dovolenou než jeho zmínění kumpáni z reprezentace.

Slavia řeší problém. Bořil, Masopust, ale i Tomáš Holeš a Petr Ševčík, kteří také absolvovali EURO, prožili těžkou sezonu. Trenér Jindřich Trpišovský teď musí vyvažovat dvě moc důležité věci. Hráči si potřebují co nejvíc odpočinout, ale zároveň by je rád měl co nejdříve v plné ráži po ruce.

Na úvodní kolo nové sezony příští neděli ve Zlíně to asi nebude, ale 3., nebo 4. srpna, kdy červenobílí vyrazí do třetího předkola Ligy mistrů, už by jejich pomoc dost bodla.

Náš fotbal se mi nelíbil, u mě by Hložek dostal víc šancí, říká Josef Csaplár. Co Bořil?

„Je smutné, že nejsme pohromadě, za chvíli nás čekají důležité zápasy předkola Ligy mistrů. Bylo by fajn, kdybychom byli pohromadě, ale kluci si po náročné sezoně a EURO, kde podali nadstandardní výkony, musejí po zásluze odpočinout. Ale doufám, že se brzy vrátí,“ podotkl střízlivě slávistický brankář Ondřej Kolář.

Kvarteto reprezentantů po evropském šampionátu dostalo volno na dva týdny, v pondělí se připojí ke spoluhráčům. Režim budou mít jiný. „Budou mít záběhové tréninky, minipřípravu, kterou potřebují. Uvidíme, jak koho budeme moct použít do zápasů,“ nastínil trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

„Ale nechceme o ně přijít, nemůžeme je zapojit moc brzo,“ odtušil hlavní stratég z Edenu, že záležet bude na správném dávkování tréninků, regeneraci, na každém detailu.

Bude to těžká práce, tělo si uplynulou sezonu pamatuje. Ševčík byl několik týdnů mimo hru kvůli zranění, Masopust sice nehrál celé zápasy, ale nastoupil do mnoha utkání a zůstával pořád ve střehu, trvalo to dlouho. Podobně na tom byl Holeš. Bořil jel skoro nonstop a na šampionátu bylo cítit, že ho únava zmáhá.

Jak je kdo potřeba? Bořil skoro akutně. Oscar si z Afriky přivezl koronavirovou mutaci delta a v generálce proti Piastu Gliwice (1:1) na téhle pozici alternoval stoper David Zima. Masopust může mít teoreticky čas, pokud budou