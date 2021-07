Tvrdík: Nízká nabídka za Stancia byl šok. Kúdela? Pošlu dopis do Skotska

Je to logické, Slavia má pro novou sezonu zase ty nejvyšší cíle. Tedy? Čtvrtý titul v řadě a postup do základní skupiny Ligy mistrů. Na tiskové konferenci to prohlásil předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík. Mluvil ale i o zklamání z agentů Nicolae Stancia, možných odchodech Abdallaha Simy či Tomáše Holeše nebo osobní intervenci v kauze Ondřeje Kúdely. A výhledově plánuje, že Pražané různě zvýhodní naočkované fanoušky.

O cílech pro novou sezonu „Vždy v minulosti jsme přistupovali k definici cílů s pokorou. Trenér varoval, ať jsme opatrní. Na druhou stranu po mistrovském hattricku, doublu, úspěších v Evropské lize a českém rekordu v neporazitelnosti, by bylo alibistické dávat si jiné než maximální cíle. Logický cíl je obhájit pozici střednědobého hegemona českého fotbalu a získat titul. Pro letošní rok nám taky nezbývá nic jiného než ohlásit útok na Ligu mistrů. Nemůžeme mít jinou ambici než porazit soupeře ve třetím a čtvrtém předkole. Ferencváros má skvělé hráče, loni skupinu hrál, ale my to jako nasazení musíme zvládnout. Navíc podle národního koeficientu už budeme mít příští sezonu jen čtyři týmy v pohárech, pouze mistr půjde do kvalifikace LM. Bude to ještě složitější. Kdy jindy než letos.“

O Nicolae Stanciovi „Jednomyslně jsme se shodli, že ve Slavii zůstává. Mrzí mě, jak situace probíhala. Musím přistoupit ke kritice agentů hráče. Kdyby na úvod neavizovali, že může částka být až plus 8 milionů euro, vůbec bychom nejednali. První nabídka přišla na 4 miliony. Pro nás to byl šok, zklamání. Celá atmosféra „nepřestupu“ pak byla velmi zbytečná. Nico je možná nejlepší hráč celé ligy, v minulé sezoně byl jeho příspěvek pro nás zásadní. Zůstává, má dvouletou smlouvu a věřím, že najdeme řeč o jeho další budoucnosti.“ Stanciu a mistrovský rozhovor v češtině: Nejlepší rok. Trofeje jsou pro tým

O Abdallahu Simovi „Jsou tři konkrétní zájemci. V této chvíli to nechci komentovat, Jirka Bílek intenzivně jedná. Bylo by to i nekorektní, když je zájemců víc. Ale teoreticky může být jediným hráčem, o kterého trenér přijde. Pravděpodobnější je, že odejde, než že zůstane.“

O Tomáši Holešovi „Nabídku na Tomáše Holeše jsme odmítli, nachystali jsme mu novou smlouvu. Ta nabídka přišla ještě před EURO, kde hrál fantasticky. Zápas proti Nizozemsku vyvolal ohlas i v Číně. Neumím teď říct, jestli přijdou další nabídky. Přestupové období je vlastně teprve na začátku. Ale kdybych teď řekl, že Tomáš odejde, tak trenér asi opustí tiskovou konferenci.“ (s úsměvem pohlédne na vedle sedícího Jindřicha Trpišovského) Holeš je produktivní díky důrazu a skvělé střele. Jaké jsou zásadní momenty jeho kariéry?

O narušené přípravě covidem „Covid delta poznamenal naší přípravu, nakaženým hráčem byl Oscar, to asi není tajemství. Plyne z toho pro nás několik poučení – podařilo se nám to zvládnout mimo jiné proto, že Oscar i další hráči dodrželi epidemiologické režimy. Celou dobu nosil respirátor a verze delta, o které se říká, že je prudce nakažlivá, nikoho dalšího nepostihla. Měl za sebou už první dávku očkování.“

O očkování „Věnujeme mu velkou pozornost. Máme naočkováný celý A-tým, pouze tři posily nemají druhou dávku. Do sezony a do předkol půjdeme jako stoprocentně očkovaný tým. Máme stoprocentně očkované i všechny zaměstnance v Edenu. Rozjíždíme projekt Stadion bez covidu. Vyzývám i ostatní kluby, ať očkování zváží.“ Posily “S” pod lupou: rychlá křídla, dánský import. Kdo vybral lépe?

O fanoušcích „8 010 fanoušků si už obnovilo permanentku, předpokládám, že bude vyprodaný celý limit, který je zhruba 9200. Fantastické číslo, za které jsem vděčný, fotbal bez fanoušků není úplný. Atmosféra ve Vídni nebo v Budapešti byla úžasná, budu rád, když takovou uvidíme i v Edenu. Jako Slavia chceme jednoznačně říct: Budeme zvýhodňovat očkované fanoušky. Finančně a nefinančně. Chci všechny fanoušky poprosit, ať očkování zvažují. Když ne kvůli sobě, tak kvůli lidem, které potkají na stadionu.“

O případu Ondřeje Kúdely „Apeluji na nejvyššího státního zástupce ve Skotsku, aby v tomto případě pokročil. Odešlu do Skotska osobní dopis, ve kterém chci požádat o uzavření stíhání. Již má za sebou 7 zápasů, ve kterých nehrál, byl potrestán finančně i sportovně. Na EURO si mohl vydělat víc než milion korun. Nenašli jsme na hřišti podobný případ ve Skotsku, který by byl trestán soudy. Neexistuje žádný veřejný zájem stíhat Ondru Kúdelu. Situace je bezprecedentní, chceme apelovat, aby stíhání bylo uzavřeno. Je to důležité pro něj i pro spravedlnost. Chceme s ním jako s plnohodnotným hráčem vstoupit do sezony. Zaslouží si to.“