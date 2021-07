Vzor EURO: méně rukou, méně VARu. Sporné věci na sudích, chce komise

Nová komise rozhodčích pod vedením Radka Příhody se chce inspirovat prací sudích na mistrovství Evropy. Věří, že v nové ligové sezoně bude video vstupovat do děje zápasu daleko méně než v minulosti. Zasahovat by mělo jen v případě zjevného pochybení, rozhodnutí ve sporných situacích bude výhradně na hlavním sudím, VAR by ho neměl opravovat. Dochází ke změně při posuzování hry rukou, je méně situací, kdy by se nedovolená hra rukou měla pískat.

Ruka se (ne)píská

Jsou tři typy situací, kdy jde o nedovolenou hru rukou.

1. Když hráč hraje rukou (paží) úmyslně: jde pohybem proti míči, pohybem vstoupí do dráhy míče.

2. Když rukou (paží) nepřirozeně zvětšuje svůj objem: ruka je zjevně od těla, jasně nad úrovní ramene, je na zemi, ale nepodpírá tělo hráče. Může docházet k nuancím. Například když hráč padá na zem, má při pádu ruku v přirozené poloze a je do ní trefen, není to prohřešek. Když ale spadne, je na zemi, ruku má nataženou a dotkne se jí míče, jde o provinění proti pravidlům. Když hráč udělá pohyb rukou, který není přirozený pro pohyb těla (například stojí, udělá pohyb rukou, kterou má dál od těla, a je do ní trefen míčem). V takovém případě je to prohřešek. Pokud je pohyb ruky přirozený pro pohyb těla, ruka se nepíská.

3. Když dá hráč gól a neúmyslně si pomůže rukou: buď s ní gól přímo vstřelí, nebo po kontaktu míče s rukou bezprostředně skóruje. Pozor, v tomhle případě dochází ke změně. Dřív platilo, že branka neplatí po jakémkoliv kontaktu rukou, a to i od spoluhráče. Když se hráč nyní dotkne neúmyslně rukou, udělá třeba dvě tři kličky a pak skóruje, je branka regulérní. Příklad zásahu spoluhráče? Plzeň dala na jaře na Spartě gól, kdy byl Zdeněk Ondrášek trefen do ruky, a Jakub Brabec pak míč dorazil. V tomhle zápase branka nesprávně platila. Nyní už by ji pravidla posvětila.

Kdy se ruka ještě nepíská? Když si ji hráč sám nastřelí nebo když mu na ni míč dopadne při zpracování. Někdo řekne, že je to neobratnost nebo nešikovnost. Ale taková ruka je v souladu s pravidly. Stejně jako když nastřelí do ruky jeden spoluhráč druhého.

Příklady

Hráč má při výskoku ruku nad hlavou, vstupuje s ní do dráhy míče, je to prohřešek. • Foto Repro TV

Hráč je na zemi, zvětšuje objem těla, je za ni zodpovědný, je to prohřešek • Foto Repro TV

Hráč padá k zemi, ruka mu slouží k podpoře při pádu, je to v pořádku, prohřešek se nepíská. • Foto Repro TV

Ruka hráče kopíruje jeho přirozený pohyb, o prohřešek se nejedná • Foto Repro TV