Minář o Houskovi: Může zavolat, dveře má otevřené. Jde však do Jablonce

Pryč jsou stálice jako Mandous, Sladký nebo Houska, olomoucký kádr se mění. Posily dostal staronový trenér Václav Jílek zatím čtyři: Stejskala, Sedláka, Růska, Vaněčka a vracejícího se reprezentačního obránce Jemelku. Sigma by brala ještě středního záložníka a křídlo, ale jinak je kádr v tuto chvíli hotov. Dozná už maximálně kosmetických změn, ve hře je třeba odchod útočníka Nešpora. Jasno už je i o Houskovi: jde do Jablonce.

V brance Slovák Matúš Macík, na stoperu zkušení Vít Beneš a Roman Hubník, napravo Radek Látal, vlevo Ondřej Zmrzlý. Defenzivní střed Jan Sedlák a Radim Breite, nad nimi talent Kryštof Daněk a na krajích Martin Hála s Jakubem Matouškem, jenž se dere do sestavy na úkor Tomáš Zahradníčka. Plus jediný hrot Antonín Růsek.

Tak nějak by měla minimálně na startu sezony vypadat „nová“ Sigma, kterou zase vede kouč Václav Jílek. Tedy když budou všichni zdraví, někteří totiž z tréninků nyní spíš odkulhávají...

Poslední týden před ostrým začátkem na Letné (ano, pikantnější to pro bývalého trenéra Sparty být nemohlo) si Jílek se svým mužstvem zpestřil teambuildingem na raftech, rychlostními testy (zaujal dlouhý krok a parádní čas dvoumetrového gólmana Macíka) i veřejným představením dresů a kádru, které bylo spojeno s tradiční tiskovkou.

Ta se podruhé za sebou konala před fanoušky v příjemné atmosféře. A padaly zajímavé informace, kromě Jílka odpovídal sportovní manažer Ladislav Minář a kapitán Hubník.

„Tohle je vždycky ošemetné,“ usmál se Minář při dotazu na dosavadní posílení mužstva. „Když řeknu, že jsme spokojení, tak nám to při prvním nezdaru omlátíte o hlavu. Když řeknu, že bychom možná potřebovali ještě jednoho krajního nebo středového hráče, budeme číst, proč pořád ještě nikdo nepřišel. Takže my jsme něco mezi tím. Nejsme úplně spokojeni, do konce přestupního termínu se může stát cokoli,“ mrknul šibalsky.

Velmi pravděpodobně už se však nic nestane s levonohým reprezentačním stoperem Václavem Jemelkou, jenž se vrátil z hostování z belgického Leuvena, a vyhlížel další zahraničí.

„Jednání jsou v této fázi ukončená,“ řekl zkušený funkcionář rázně.

Konec jara i drtivou většinu přípravy Jemelka promarodil, kvůli čemuž možná přišel i o EURO, ale už se pomalu dostává do formy. Na Spartu ještě nebude, je třeba dohnat kondiční i herní manko, ale v dohledné době by díky jeho typologii mohla Sigma přejít na systém 3-5-2, jenž má trenér v plánu zkoušet.

Není se čemu divit vzhledem ke slabší konkurenci na křídlech a naopak velkému počtu útočníků. Nepočítáme-li dlouhodobě zraněného Jakuba Yunise, kromě nováčků Antonína Růska a Davida Vaněčka má realizák k dispozici ještě Pavla Zifčáka, Mojmíra Chytila a Martina Nešpora.

Budoucnost posledně jmenovaného v Olomouci je však navzdory automatickému prodloužení kontraktu ze závěru předchozí sezony nejistá.

Klub by se podle informací iSport.cz vzhledem k přetlaku na hrotu nebránil, pokud by Nešpor odešel. Kontakt už měl proběhnout třeba s Jabloncem či Českými Budějovicemi, ale ani jeden z celků o jednatřicetiletého bojovníka zrovna velký interes neprojevil.

Naopak Hanáci by zájem měli o návrat Davida Housky. Ne snad že by na něj tlačili, ale sami musí cítit, že až na Daňka a Gonzáleze středu pole zoufale chybí kreativita.

Volný Houska po konci kontraktu na Andrově stadionu trénoval individuálně v nedaleké Holici s Ladislavem Onofrejem, bývalým hráčem i trenérem Sigmy, a čekal...

„David ví, že může zvednout telefon, zavolat a zapojit se. Pokud by se mu nedařilo sehnat angažmá podle představ, má dveře otevřené. Musí to však cítit i on,“ podotkl Minář.

Podle posledních informací iSport.cz bude Houska nicméně brzy oznámen jako nová posila Jablonce. Sen o zahraničním angažmá se (zatím) nenaplnil.