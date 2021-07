Jablonec podepsal Housku! Umí kopat, těší Radu. Na Baník ale ještě nebude

Hotovo, podepsáno. Fotbalový Jablonec dotáhl příchod velké posily do středové řady. David Houska (28) nesehnal přes léto vhodné zahraniční angažmá, a tak se na poslední chvíli upsal týmu Petra Rady. „Umí kopat a je i výborný charakterově, což je pro mě důležité. Kluci, co ho znají, mi to potvrdili,“ uvedl trenér na adresu záložníka z Olomouce.