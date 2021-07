O Hladíka máme zájem, říká ředitel Karviné. Co nabídky na Santose?

Právě prodloužení smlouvy se šestatřicetiletým útočníkem, o kterého na konci jara neúspěšně usiloval Baník, bylo navzdory vyššímu věku prioritou MFK.

„Michal je pro nás strašně důležitá osoba nejen na hřišti, ale i v kabině. Jsme rádi, že tady minimálně ještě tuto sezonu zůstane a zase bude důležitým článkem v celém kolektivu. Nejenže je kapitán, ale má i zkušenosti, charakter a dělá trenérovi dobrou práci i v kabině. Pro celý karvinský fotbal je jeho setrvání důležitá věc,“ říká sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Pokračování důrazného forvarda a jednoho z nejlepších hlavičkářů FORTUNA:LIGY berou Slezané jako jeden z důležitých faktorů celkové stabilizace mužstva, což si vedení v létě dalo za úkol.

Ze základní sestavy odešli jen Christian Herc a Tomáš Ostrák, kteří byli v Karviné na hostování ze zahraničních klubů. Ze širšího kádru se klub rozloučil s Markem Janečkou, Romanem Hašou, Vojtěchem Smržem, Róbertem Mazáňem a Dominikem Smékalem. Bezbolestné ztráty.

„Předsevzali jsme si, že kádr se pokusíme nechat víceméně stejný, konsolidace se docela povedla. Snad opět zažijeme klidnější sezonu, ale víte, jak to je s prognózami... Mnohdy nebývají úplně pravdivé. Počkáme si, ale týmu věřím. Noví hráči mají kvalitu, ukážeme, že Karviná patří do první ligy – a v ní nejen do sestupového pásma,“ pokračuje Vlk.

Posilami se stali podepsaní volní hráči bez smlouvy, ale českou soutěží prověření, jak si přál trenér Jozef Weber. Zkušení obránci Petr Buchta s Antonínem Křapkou míří do základní sestavy, stejně jako střední záložník Aleš Nešický, jehož úkolem by ve spolupráci s Jeanem Mangabeirou a Kristim Qosem měla být kreativita.

Talentovaný hrot Antonín Svoboda se bude učit od Papadopulose, stejně tak Juraj Teplan či Kasper Zych. O místo zabojuje i stoper Daniel Stropek, navrátilec z hostování ve Vyšehradě.

„Určitě bychom chtěli do konce termínu ještě angažovat jednoho až dva hráče. Z hlediska konkurence bychom chtěli ještě příchod do každé řady, ale pracujeme s tím, jaké jsou naše možnosti. Jestli to bude třeba na křídlo nebo na podhrot? To si necháme pro sebe,“ usmál se zkušený funkcionář.

Web iSport.cz i tištěný deník Sport již dříve přinesl informaci o tom, že MFK měla zájem například o Lukáše Budínského, Filipa Panáka, Michala Berana, Jana Žídka či Jakuba Horu. Tyto transfery však z různých důvodů neklaply.

Jak to vypadá s brněnským útočníkem Janem Hladíkem? „Potvrzuji, že zájem máme, nicméně po mém rozhovoru s majitelem Zbrojovky (Václavem Bartoňkem) to v tuto chvíli vypadá nereálně,“ podotýká Vlk.

Momentálně to nevypadá ani na odchod klíčového beka Eduarda Santose, na kterého se vyptávala například Plzeň či Baník. „Registrujeme zájem z několika klubů, nejen z českých, ale i zahraničních. Ani jedna nabídka však nebyla taková, že by nás uspokojila.“

V sobotu odpoledne tak bude Brazilec po boku novice Buchty bránit pardubického Davida Hufa a spol.