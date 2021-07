Tipujeme NEJ hráče nové sezony: dominance obhájce, brankář překvapí

Ke startu jakékoli soutěže patří tipovačka, tak hurá do toho! Deník Sport predikuje, že FORTUNA:LIGU i většinu individuálních trofejí opět ovládne Slavia. Totální vršovickou nadvládu podle nás naruší jen pár jedinců, třeba kanonýr Adam Hložek z tábora největšího rivala Sparty, brankář Jindřich Staněk z Plzně či olomoucký talent Kryštof Daněk. Anebo vyletí úplně někdo jiný? Nebylo by to poprvé ani naposledy, vždyť právě v tom spočívá krása sportu. Tak hodně zdaru, pánové, a hlavně pevné zdraví.

Nejlepší střelec ADAM HLOŽEK (SPARTA) Názor Sportu: Patnáct branek nastřílel Hložek v předchozí sezoně za devatenáct utkání, nyní jich i díky ofenzivnímu stylu kouče Vrby nasází ještě víc. O tom asi nikdo nepochybuje. Do karet mu v boji o nejlepšího kanonýra hraje fakt, že zatímco on je na Letné útočnou jedničkou, ve Slavii je konkurence na hrotu mnohem větší. Akorát by bylo fajn mu najít parťáka, aby většinu času netrávil zády k bráně. Pomohla by souhra s kreativním vrstevníkem Karabcem či návrat vedle Juliše. Minulý ročník:

1. Adam Hložek (Sparta) 15,

Jan Kuchta (Slavia) 15

2. Martin Doležal (Jablonec)14

3. Ivan Schranz (Jablonec) 13 Hložkova čtyřgólová paráda! Supertalent zdemoloval Zbrojovku, podívejte se na jeho zásahy

Nejlepší asistent NICOLAE STANCIU (SLAVIA) Názor Sportu: Přestože po letních předkolech evropských pohárů může být ještě všechno jinak, nyní vycházíme z předpokladu, že přestup do Galatasaraye se neuskuteční. Ofenzivní nápady mistra budou stát vzhledem ke zraněnému Provodovi a nejisté budoucnosti Simy či Olayinky na Stanciovi, proto o prodeji realizační tým nechce ani slyšet. V plánu je, že z jeho přesných pasů bude těžit Krmenčík, Kuchta, Schranz, možná Musa s Teclem... To je síla jako hrom, áčka budou naskakovat. Minulý ročník:

1. Bořek Dočkal (Sparta) 10

2. Lukáš Sadílek (Slovácko) 9

3. Lukáš Provod (Slavia) 8 RENTGEN: Stanciu v životní formě? Slávista vévodí útočným metrikám

Nejlepší hráč TOMÁŠ HOLEŠ (SLAVIA) Názor Sportu: V Edenu vyrostl díky komplexnosti a charakteru v naprosto nepostradatelného muže, v reprezentaci si v obrovské konkurenci vydobyl místo v základní sestavě. Už to není jen poctivý krajní bek či solidní záskok do středu pole. Ne! Přítomnost univerzálního vojáka na place má vliv na celý tým, navíc podobně jako jeho předchůdce Souček střílí důležité góly. Tohle bude Holešův ročník, na jehož konci přijde navzdory blížící se třicítce angažmá v renomované soutěži. Minulý ročník:

1. Lukáš Provod (Slavia)

2. Nicolae Stanciu (Slavia)

3. Adam Hložek (Sparta) Holeš je produktivní díky důrazu a skvělé střele. Jaké jsou zásadní momenty jeho kariéry?

Nejlepší brankář JINDŘICH STANĚK (PLZEŇ) Názor Sportu: Neberte to jako podcenění nesporných kvalit Koláře, ale i díky příchodu reprezentačního kolegy Mandouse bude možná jednička Slavie odpočívat více než dřív. Minimálně ve chvíli, kdy nebude stoprocentně fit. A to je šance pro další konkurenty. Progresivní Staněk v hierarchii přeskočí Laštůvku i Nitu, ne nadarmo už se objevil i mezi náhradníky nároďáku. Když mu pomůže defenziva Viktorie a sedne si Bílkův systém, vyroste i on. Snad se brzy uzdraví. Minulý ročník:

1. Ondřej Kolář (Slavia)

2. Jan Laštůvka (Baník)

3. Florin Nita (Sparta) Pořadí za minulý ročník podle anket LFA Pardubice - Plzeň: Kostkův projektil bravurně vyrazil Staněk

Nejlepší cizinec ALEXANDER BAH (SLAVIA) Názor Sportu: Jaro měla mít dánská raketa rozjezdové, aklimatizační, místo toho na českou scénu vletěla ohromujícím způsobem a rychle si získala nejen slávistické fanoušky. Bahovi se podařilo takřka nemožné – nahradit Coufala, teď se očekává, že výkonnost zase o něco posune. Včetně ofenzivních čísel, především asistencí. Pravá strana Slavie bude nebezpečnější než ta Bořilova, byť je velmi pravděpodobné, že se spoluhráči nad ním budou točit. Anebo vytvoří duo s Masopustem? Minulý ročník:

1. Nicoale Stanicu (Slavia)

2. Abdallah Sima (Slavia)

3. Ivan Schranz (Jablonec) Slavia - České Budějovice: Bahův parádní pas doklepl do sítě Kuchta, 2:0

Objev sezony KRYŠTOF DANĚK (OLOMOUC) Názor Sportu: Hložka s Karabcem už všichni znají, proto volíme jméno, které je pořád tak trochu ve stínu velkých klubů. Daněk se po odchodu Housky vyprofiloval navzdory pouhým osmnácti rokům v klíčovou personu celé ofenzivy, po trenéru Látalovi na něj bude sázet i nástupce Jílek. Vysoká herní inteligence, precizní levačka, obrovský akční rádius, čuch na góly... Divíte se, že ho chce Slavia? Olomouc však ví, co má v Daňkovi za poklad, a řekla NE. Věřte nám: sledujte ho. Minulý ročník:

1. Abdallah Sima (Slavia)

2. Davida Zima (Slavia)

3. Adam Karabec (Sparta) Olomouc - Sparta: Daněk vložil nohu do Zahradníčkova stříleného centru, 1:0!

Ligová NEJ NEJSTARŠÍ HRÁČI Josef Jindřišek (Bohemians) narozen 14. února 1981 40 let Tomáš Hübschman (Jablonec) narozen 4. září 1981 39 let Marek Matějovský (Mladá Boleslav) narozen 20. prosince 1981 39 let NEJMLADŠÍ HRÁČI Vojtěch Werani (Jablonec) narozen 24. dubna 2005 16 let

Lukáš Mašek (Mladá Boleslav) narozen 8. května 2004 17 let

Matyáš Korselt (Teplice) narozen 7. dubna 2004 17 let NEJVÍCE STARTŮ 422 Milan Petržela(Slovácko)

390 Václav Procházka (Zlín)

373 Josef Jindřišek (Bohemians) NEJVÍCE BRANEK 94 Milan Škoda (Mladá Boleslav)

84 Martin Doležal (Jablonec)

66 Jan Chramosta (Bohemians) Bohemians - Olomouc: Všechno nejlepší! Jindřišek přijímá gratulace k jubileu