Vašulín po premiéře: Na ligu máme! Remíza bolí, odvedli jsme dobrou práci

Do prvního ligového zápasu v životě vletěl Daniel Vašulín jako urvaný ze řetězu. Po patnácti minutých si našel centr Jana Mejdra a hlavou našel cíl. „Dal jsem gól, který znamenal bod. Věřím, že to takhle bude pokračovat dál,“ zubil se po remízovém utkání s Bohemians (1:1).

Podali jste velmi slušný výkon. Souhlasíte?

„Odvedli jsme dobrou práci. Jen je škoda, že Bohemka se dostala do dvou střel a jednu využila. O rohových kopech si povídáme před zápasy, přesto jsme z něj dostali gól. Je to jediná černá kaňka na našem výkonu. Dali jsme do zápasu sto procent. Každý to odjezdil. Ukázali jsme, že na ligu máme.“

První ligový zápas, první ligový gól. Cítíte pozitivní emoce?

„Určitě. Hned jsem dal gól, který znamenal bod. Věřím, že to takhle bude pokračovat dál.“

Velmi nebezpeční jste byli z pravé strany po centrech Jana Mejdra. Navíc jste jeden využil.

„Jasně. O poločase jsme si říkali, že stopeři s námi mají problémy. Nenabírali nás v náběhu. Po pauze jsme měli dost příležitostí zápas rozhodnout právě po pasech ze stran. Dali jsme však jen jeden gól, což je málo. Dvořka (Dvořák) trefil tyč, měli jsme tam několik hlaviček…“

Remíza tedy bolí?

„Přesně tak. Cítili jsme, že Bohemka nemá skoro šance. Na jeden gól se ale špatně vyhrává.“

Během zápasu jste vypadali lépe připravení fyzicky, což se projevilo hlavně v druhém poločase. Prý jste zažili drsnou letní přípravu. Jaká byla?

„Nejnáročnější v životě. Obzvlášť první dva týdny to bylo hodně o běhání. Věřím, že se nám to v sezoně vrátí a využijeme toho, co všechno jsme naběhali.“

Jak jste na hřišti vnímal podporu fanoušků?'

„Když jsem šel na trávník, měl jsem husí kůži. Po takové době, co jsme hráli bez lidí, to bylo super. Navíc v Boleslavi je krásný stadion, lidé jsou blízko hřiště. Utkání mělo parádní atmosféru, chtěl bych našim fanouškům za to poděkovat. Snad jsme jim ukázali, že na ligu máme a budou sem jezdit.“